Mariano Abreu exhorta a padres a salvaguardar vida de sus hijos en escenarios donde haya presencia policial y armas 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador y asesor de imagen Mariano Abreu consideró que no hay justificación para lo ocurrido el pasado domingo en el carnaval de Santiago, donde la bala de un miembro de la Policía Nacional terminó con la vida de un niño de 12 años de edad, sin embargo, estimó que un hecho tan lamentable como este pudo ser evitado.

Abreu sostuvo que los agentes de la Policía Nacional no están suficientemente entrenados y muchos serían brutos desde el punto de vista emocional, por lo que los padres deben recurrir a salvaguardar la vida de sus hijos cuando se encuentran en escenarios donde haya presencia policial y armas.

“El mismo dice que le agarró el brazo donde el policía tenía el arma y se fueron al piso y es ahí donde el arma se dispara, entonces yo decía hoy que eso es homicidio involuntario, o sea, ese policía no quiso dispararle a ese niño; sí falta de entrenamiento, sí hay cosas que debemos mejorar como sociedad, también como policía, pero eso pudo evitarse”, expresó.

“Es un niño, lo primero que usted tenía que proteger no era la bocina, lo primero que usted tenía que proteger era al niño donde hay armas de fuego, donde está la autoridad, usted no puede ser violento y no lo digo por ese señor, tampoco estoy justificando al policía”, sumó.

Precisó que no intenta culpar al padre del menor fallecido ni mucho menos quitar la responsabilidad del homicidio involuntario que podría tener el agente policial que sostenía el arma en este caso, sino aconsejando a las personas de que, en escenarios como ese, lo primero que deben proteger es la vida de su familia y evitar discutir con la autoridad.