Mariano Abreu: El trabajo que ha hecho el PRM en materia de turismo es encomiable y quien lo niegue es un mezquino 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador y asesor de imagen Mariano Abreu consideró que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en sus casi tres años de gestión, ha venido haciendo un trabajo encomiable en materia de turismo, y todo aquel que se atreva a no reconocer esto sería muy mezquino.

Señaló que las estadísticas que el presidente Luis Abinader ofreció en materia turística, durante su discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero, son una “bendición” para cualquier país, como el promedio anual que alcanzó la ocupación hotelera en el 2022, de un 75 %, y los 8 millones y medios de visitantes que tuvo la República Dominicana en ese mismo año.

“Es cierto que en este país el trabajo que ha hecho el PRM como Gobierno, es encomiable, usted tiene que ser muy mezquino para no reconocerle al ministro de Turismo y a su equipo el trabajo que han hecho para volver a recuperar los empleos del sector y lograr que los turistas vengan, porque es un asunto de confianza”, expresó.

Abreu emitió sus comentarios junto a los comunicadores Moisés Ruiz, Doclar Castillo y Eddy Pérez, en el programa en el programa "Enfrentados"

Asimismo, dijo que solo un mezquino no reconocería el trabajo que ha hecho este Gobierno para impulsar las exportaciones, las que solo en el pasado mes de enero crecieron un 9 %.

“El cigarro dominicano se ha posicionado en el top ten del mundo, teniendo República Dominicana un 85 % de la exportación de tabaco para el mundo, siendo el primero, usted sabe lo que es eso, una islita como está”, expuso.

Asimismo, consideró que se debe reconocer el trabajo que ha hecho el director del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PROMESECAL), Rafael Adolfo Pérez, bajo cuya dirección se han puesto en funcionamiento 21 nuevas Farmacias del Pueblo que han beneficiado una población de aproximadamente 234,000 ciudadanos.

“Usted tiene que ser mezquino si no reconoce el trabajo que se ha hecho en los Comedores Económicos, yo no quiero entrar en comparaciones que me lleven a detractar el Gobierno anterior, no lo voy a hacer”, sumó.

