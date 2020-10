Mariah Carey revela que su hermana la drogó y trató de venderla a un proxeneta

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Las memorias de la artista estadounidense Mariah Carey relatan los momentos más difíciles por los que pasó durante su niñez y sus años de carrera, y en “The Meaning of Mariah Carey”, su nuevo libro biográfico, la artista reveló que su hermana mayor la drogó y trató de venderla a un proxeneta cuando era apenas una niña.

Para celebrar el lanzamiento de su libro, Carey ofreció una entrevista a Oprah Winfrey para su programa de podcasts de Apple TV y compartió que en su libro detalla el momento impactante en que Alison, su hermana mayor que se casó a los 15 años después de quedar embarazada, la “drogó” cuando tenía 12 años y le ofreció cocaína. “Cuando tenía 12 años, mi hermana me drogó con Valium, me ofreció una uña llena de cocaína, me provocó quemaduras de tercer grado y trató de venderme a un proxeneta”, escribió en su libro.

En una entrevista con el medio estadounidense Now en 2017, Alison, quien anteriormente fue arrestada y acusada de prostitución, trató de llamar la atención de su hermana y enmendar la situación declarando que “He hecho cosas que estaban mal, ella hizo cosas que estaban mal. Me acerqué a ella muchas, muchas veces a lo largo de los años de todas las formas que se me ocurrieron para pedirle perdón y ver si podíamos empezar de nuevo. Somos las únicas hermanas que cada uno de nosotros tendrá”.

Carey declaró que en su nuevo libro le ha servido como desahogo de las frustraciones que ha llevado consigo desde el pasado. “Ofrezco este libro en gran parte para finalmente liberar a esa niña asustada dentro de mí. Es hora de darle una voz, de dejar que cuente su historia. Exactamente como ella lo experimentó”, le expresó a Oprah Winfrey.