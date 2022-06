Mariah Carey, Neptunes, Lennox en el Salón de la Fama de los Compositores

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. — Después de una brillante carrera llena de éxitos No. 1, sin mencionar un retraso de dos años por la pandemia, Mariah Carey finalmente fue incluida el jueves en el Salón de la Fama de los Compositores, pero no sin antes desafiar a sus nuevos compañeros a hacer mejor por las mujeres.

“Leí que del total de 439 miembros del Salón de la Fama de los Compositores, solo 32 han sido mujeres hasta ahora”, dijo el jueves al final de una celebración de cuatro horas en el Marriott Marquis de Nueva York. La línea obtuvo un gran aplauso.

Según la agencia AP, Carey fue el cabeza de cartel, siguiendo las inducciones de los productores extrañamente geniales Neptunes, la banda británica de electro-pop Eurythmics, el bluesman psicodélico Steve Miller y los icónicos Isley Brothers. Los invitados especiales incluyeron a Smokey Robinson, Leslie Odom Jr. Questlove, Jon Batiste y Usher.

Los compositores son elegibles para la inducción después de escribir canciones exitosas durante al menos 20 años y el salón incluye a compositores icónicos como Burt Bacharach, Missy Elliott, Paul McCartney, Bruce Springsteen, Paul Simon, Billy Joel y Carly Simon. Las nuevas listas anuales son votadas por los miembros.

St. Vincent comenzó la noche con una versión vertiginosa de “Sweet Dreams (Are Made of This)” de Eurythmics. Más tarde subió al podio para contar la vez que vio por primera vez en MTV cuando una “hermosa criatura andrógina de pelo naranja apareció con traje y corbata”.

Esa fue Annie Lennox, quien con Dave Stewart lideró la carga de New Wave en la década de 1980. “Daban miedo, eran sexys, eran inteligentes y eran increíblemente geniales”, dijo St. Vincent. Los Eurythmics luego se reunieron para una interpretación de “Here Comes the Rain Again”. Lennox, mirando a la audiencia, dijo que todos habían pasado por mucho durante los últimos años. “Siento que es un milagro que estemos aquí esta noche”, dijo.

Bryan Cranston presentó a su amigo Miller, quien perfeccionó un sonido de blues psicodélico con éxitos como “Take the Money and Run”, “Abracadabra”, “The Joker”, “Jet Airliner” y “Jungle Love”. Miller subió al escenario para una versión espaciosa y llena de efectos de su éxito “Fly Like an Eagle”. Cranston llamó en broma a Miller “el mismísimo vaquero del espacio”.

Lil Nas X fue honrado con el Premio Hal David Starlight, que reconoce a “compositores jóvenes talentosos que están teniendo un impacto significativo en la industria de la música a través de sus canciones originales”. Tomó el premio vistiendo un esmoquin blanco y una turba de cabello rubio encrespado, retocando el habitual discurso de aceptación: “Gracias a mi esposo e hijos imaginarios”, dijo.

En representación de los Isley Brothers, estaban Elaine Isley Goodstone, Ernie Isley y Ronald Isley. Ernie Isley recordó a los invitados que su primer éxito, “Shout”, se grabó hace 63 años y que su música continuaría durante décadas, lo que llevó a los Beatles a hacer versiones de ellos. Luego, los dos hombres se unieron para una mezcla de éxitos que incluían “That Lady”, “It’s Your Thing” y “Between the Sheets”. Lil Nas X fue uno de los miembros de la audiencia que bailaba de pie.

Jimmy Jam y Terry Lewis presentaron otro dúo de compositores: Pharrell Williams y Chad Hugo, quienes como los Neptunes dieron forma a la radio pop y urbana desde los 90 hasta bien entrados los 2000 gracias a la creación de éxitos para Britney Spears, Jay-Z, Justin Timberlake, Usher y Beyoncé.

Williams trató de dar consejos a los compositores emergentes, advirtiéndoles que la industria de la música era a menudo un lugar peligroso. “La vida es como Legos. Las canciones, como la vida, se arman pieza por pieza”, dijo. “Si construyes una base realmente sólida, no te caerás”.

Questlove presentó a Carey y lamentó que con demasiada frecuencia se pasaran por alto sus habilidades para escribir canciones. Con 19 éxitos No. 1 en la lista Billboard Hot 100, solo está detrás de los Beatles, y Questlove le recordó a la multitud que lo hizo como una mujer negra. “El éxito a este nivel, especialmente para los artistas negros, es una verdadera carrera de obstáculos”, dijo.

Carey dijo que un pasado disfuncional provocó una visión oscura del mundo cuando tenía 6 años, por lo que la música, las melodías y las letras eran su escape. Ella dijo que siempre tiene que recordarle a la gente que primero es una compositora, pero la etiqueta de diva parece pegarse más. Dejó a la multitud animada para una actuación, pero otros artistas subieron al escenario para cantar una mezcla de sus canciones, incluidas “Fantasy”, “Hero”, “Make It Happen” y “We Belong Together”.

Los nominados en solitario este año fueron William “Mickey” Stevenson, un productor durante la era dorada de Motown, a quien Robinson le dio una serenata, llamando a Stevenson “mi hermano hermano”, y Rick Nowels, quien coescribió más de 60 sencillos Top 20 en todo el mundo. incluido el éxito mundial de Belinda Carlisle “Heaven is a Place on Earth”.

