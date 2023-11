Mariah Carey enfrenta nueva demanda por supuesto plagio de ‘All I Want For Christmas Is You’

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La icónica cantante Mariah Carey se encuentra nuevamente en el centro de una controversia legal, ya que ha sido demandada por supuesto plagio de su famosa canción navideña «All I Want For Christmas Is You».

Esta no es la primera vez que la artista enfrenta acusaciones de esta naturaleza, lo que agrega un nuevo capítulo a la larga disputa legal.

Los demandantes alegan que la canción de Carey se asemeja a una composición anterior y que su éxito se basa en elementos tomados de una obra preexistente.

Mariah Carey ha mantenido que «All I Want For Christmas Is You» es una composición original y un tributo a la música navideña clásica. La canción se ha convertido en un himno navideño atemporal y es ampliamente apreciada por su influencia en la temporada festiva.