Mariah Carey anuncia su primer libro de navidad para niños

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – La cantante Mariah Carey, un ícono en la temporada navideña gracias a su famoso tema musical, “All I want for Christmas Is You» anunció el lanzamiento de su primer libro infantil “The Christmas Princess”, en español, «La princesa de navidad», que llegará a finales de este año.

Al anunciar el nuevo libro en Instagram, Carey lo describió como un cuento de hadas donde representará la niña interior que habita en ella.

“¡La Princesa de Navidad es un cuento de hadas para los amantes de las fiestas de todas las edades! La pequeña Mariah representa a mi niña interior creyendo en su propia visión, representa a todos los niños, especialmente a aquellos que se sienten extraños o “otros”, esforzándose por creer en sí mismos. Fue fortalecedor transformar la agitación de mi infancia en un cuento de hadas clásico moderno lleno de asombro y esperanza ilimitada”, escribió Mariah al anunciar la noticia.

