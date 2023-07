María Vargas, la reina “petite” tras la corona de Miss República Dominicana Universo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora María Vargas informó que, pese a su baja estatura, (5′ 3″), marcará la diferencia, e irá detrás de la corona del concurso de belleza Miss República Dominicana Universo.

La información fue dada a conocer mediante una nota de prensa, donde indicaron que por segunda oportunidad se ha propuesto ser reina del concurso de belleza más importante que tiene el país, para la cual se ha preparado de la mano de figuras tan trascendentes como la exreina de belleza rusacanadiense, Natalie Glebova, entre otras.

“Decidí participar para servir de inspiración de aquellas chicas y chicos, que al igual que yo, son de baja estatura y están bien preparados en todo el sentido de la palabra, pero sienten el temor de dar el paso. El mensaje que quiero transmitir es que no importa el tamaño, lo único importante es que sientas en el corazón que puedes hacerlo”, sostuvo la representante de la provincia Duarte en el comunicado.

De igual modo, recordó que, en los concursos de belleza, en especial el Miss Universo, no es un certamen de “top model”, sino como su nombre lo indica, de belleza, donde no miden estatura ni peso, sino, nivel intelectual, causas sociales y que pueda representar a una comunidad.

“Este año estoy muy segura de mí porque tengo años de experiencia, preparación, no solo para ganar el Miss República, sino también el Miss Universo porque he estudiado el concurso y a sus reinas”, sostuvo la candidata de 27 años, al decir que superó la etapa de no estar conforme con su baja estatura.

Vargas, además, resaltó el apoyo familiar en cualquier proyecto a emprender y la disciplina para poder alcanzar el éxito.

En otro orden, indicaron que, recientemente la modelo sostuvo una reunión con las autoridades de San Francisco de Macorís, quienes le ofrecieron su apoyo, y en señal del mismo, le colocaron la banda y corona de reina.

Entre las personalidades que estuvieron presentes están la directora provincia Duarte del Plan Social de la Presidencia, Xiomara Hernández y la regidora Sonia María.

Además, Miguel “Guelo” Paulino, director provincial de cultura; Omar Javier, director de cultura del ayuntamiento de SFM y el regidor Luis Lanyoma, entre otros.

Biografía de María Vargas

Es licenciada en Comunicación Social en Producción Audiovisual, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santo Domingo (PUCMM-STA) y es Máster en Relaciones Internacionales en Derecho Internacional/Geopolítica del Instituto Séneca, Madrid, España.

En el 2015 participó en su primer certamen de belleza nacional: “Miss Ámbar Dominicana”, en búsqueda de dar a conocer su talento al público dominicano.

En los años 2016, 2017 y 2018 participó en otros certámenes nacionales e internacionales como: Reina del Carnaval Dominicano, Miss Turismo Intercontinental, Miss Maja Mundial, Miss República Dominicana Universo, entre otros; logrando puestos como segunda y primera finalista en algunos, y ganando títulos especiales en otros.

En el 2019 gana el Miss Petite República Dominicana que le dio la oportunidad de viajar para El Salvador en marzo del 2021 a competir en el Miss Petite International y, tras una ardua preparación de más de un año incluyendo en su equipo a la Miss Universo 2005 (Natalie Glebova), logró obtener la segunda corona internacional de este certamen para la República Dominicana, siendo la única reina dominicana en ganar un título principal ese año.

María presentará su proyecto social: Propuesta de Campaña Educativa para orientar a la población al buen trato hacia las personas con discapacidad mental; campaña que realizó en el 2019 como tesis final de grado.

Siguiendo con el ámbito de ayuda social, es coordinadora de voluntarios y de actividades benéficas de la Fundación Vargas Almonte (FUNVA), creada por su familia en el 2004, en la cual se realizan actividades a nivel nacional de operativos médicos, entrega de cajas navideñas, entrega de juguetes a hogares de niños huérfanos, intercambio de armas blancas por cuadernos, apoyo a hogares de personas con discapacidad mental y jornadas de reducción mamaria por gigantomástia y mastopexia a mujeres de escasos recursos sobrevivientes de cáncer de mama.

Uno de sus objetivos de su participación en el Miss República Dominicana Universo es empoderar a aquellas personas a quienes les han dicho que no pueden lograr sus sueños ya sea por su estatura, peso, aspecto físico, personalidad o por otro «defecto», a que pueden lograr todo lo que se propongan sin importar las críticas negativas a las que se puedan enfrentar.

Con el sueño de volver a dejar a la República Dominicana en alto en un certamen de belleza internacional como lo es Miss Universo, María Vargas confía en que su disciplina, dedicación, preparación y enfoque, la llevarán muy lejos dejando atrás los estereotipos de belleza inculcados por la sociedad.

En este Miss República Dominicana 2023, María Vargas como representante de la provincia Duarte, pondrá en práctica toda la experiencia adquirida en su paso por cada uno de los certámenes de belleza en los que ha participado y pretende enaltecer a la tierra del arroz, cacao y de Gigantes.

Relacionado