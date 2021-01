María Fernanda Torres, con la meta de ser primera golfista puertorriqueña en JJ.OO.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- María Fernanda ‘Marife’ Torres, la única puertorriqueña activa en el LPGA, el máximo circuito del golf femenino, está en camino de ser la primera golfista local en clasificarse a unos Juegos Olímpicos, específicamente los de Tokio.

“Hay muchas probabilidades que juegue, pero hay que saber que esté más cerca de la clasificación”, indicó Torres, de 26 años, en entrevista telefónica con Efe.

“Siempre desde chiquita he visto las Olimpiadas. Inspiran a uno a pertenecer y representar a mi país”, afirmó.

Torres podría clasificarse si se mantiene entre las primeras 60 jugadoras elegibles para Tokio 2021.

La deportista se clasificaría a las próximas olimpíadas a pesar de ubicarse actualmente en el puesto 73 del ránking mundial del LPGA.

Según explicó Torres a Efe, las primeras 15 del escalafón mundial se clasifican directamente a los Juegos Olímpicos.

La oportunidad para Torres se concretaría, pues solo dos golfistas por país competirían en el Kasumigaseki Country Club, en Kawagoe, Japón.

Torres es la única puertorriqueña elegible.

Todas las golfistas clasificadas jugarán las tradicionales cuatro rondas.

Y para mantenerse entre el grupo de las 60 golfistas calificadas a las justas, Torres tendrá que competir en la temporada 2021 del LPGA, que comenzará en Florida (EE.UU.) entre el 25 y el 28 de febrero con el torneo Gainbridge LPGA.

Torres, no obstante, no acudirá a esta competencia, sino al Drive On Championship, a llevarse a cabo en Ocala, Florida, entre el 4 y el 7 de marzo.

“Voy a jugar el año completo”, afirmó Torres, jugadora profesional hace ya dos años, después de graduarse de la Universidad de Florida (EE.UU.).

Al momento, 22 deportistas puertorriqueños se han clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Entre ellos está la selección de baloncesto masculino, el equipo de béisbol masculino y otros deportistas en atletismo, boxeo, esgrima, halterofilia, judo, kárate, lucha, natación, tenis de mesa y voleibol de playa.

El objetivo del Comité Olímpico de Puerto Rico es que la delegación sobrepase los 40 competidores que llevó a Río en 2016, donde la isla caribeña logró su primera medalla de oro con la tenista Mónica Puig.

Los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, al momento y si no se cancelan o se aplazan por la pandemia de la covid-19, se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto en la capital nipona.

El golf olímpico femenino se estrenó conjuntamente con el masculino en la edición de 1900 en París.

Sin embargo, en la edición de 1904 en San Luis (EE.UU.), solo compitieron caballeros.

Pero después de un siglo, en 2009 el Comité Olímpico Internacional (COI) aceptó reingresar el golf como deporte olímpico.

Así, el golf regresó a la competencia en Río de 2016, después de 116 años exactamente.

La campeona de esa edición fue la coreana Inbee Park.

“El golf es un deporte, primero que todo, de mucha precisión, mucho enfoque, bastante mental y también físico, y bien retante”, detalló Torres.

En el golf, dijo además, puedes tener “días superbuenos y quieres regresar al campo al otro día, y otro malo, pero tienes esas mismas ganas de regresar”.

“Siempre te está retando y te ayuda a seguir creciendo”, sostuvo.

Sobre el golf en Puerto Rico, isla caribeña donde solo se han destacado unos pocos golfistas de renombre internacional incluyendo a ‘Chi Chí’ Rodríguez, Torres afirmó que el deporte “está creciendo y tomando auge”, pese a que es caro para practicarlo.

“No es como los demás deportes, que están en el área metro y se ve el crecimiento. A veces uno ve más niñas jugando de lo que uno veía antes y ahora más cantidad”, aseguró Torres, quien mayormente practica en Puerto Rico en Bahia Beach Resort & Golf Club en Río Grande, en la costa noreste de la isla.