María del Mar, actriz dominicana que debuta en cine junto a Jennifer López

La artista fue seleccionada por su preparación y compromiso en sus puestas en escena, para participar en la película Shotgun Wedding en la que tiene un papel notable, además de la producción criolla “Padre se busca”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – En los próximos meses se presenta la plataforma de Prime Video, la comedia romántica Shotgun Wedding, protagonizada por Jennifer López y Josh Duhamel, filmada en el país y que cuenta con la participación de la novel actriz dominicana María de Mar del Fernández González, en el papel de Amanda.

La actriz, comenta que una de las cosas que le valieron para ser elegida en este papel ha sido su disciplina y sus técnicas en otros montajes en los que ha participado.

María del Mar expresa que el ser llamada para participar en esta producción la tomó por sorpresa, y el simple hecho de estar en ella la llena de felicidad. “Cuando recibí la convocatoria no sabía de qué forma iba a ser mi participación en la película, por lo que no pude contenerme, y lo primero que hice fue realizar un video que aún conservo con uno de mis tesoros más preciados y que luego compartiré con mis seguidores” añadió.

La también bailarina exhortó a los jóvenes a luchar por sus sueños, y sostuvo que puede ser que estén más cerca de lo que creen de convertirse en realidad si mantienen todo su enfoque en ellos. “Cuando se presenten las oportunidades hay que estar listos para recibirlas y abordarlas, porque las mejores herramientas para ellas son la colaboración, la preparación y un buen manejo de las técnicas, que si lo conjugan de forma correctas podrán elevar el arte dominicano”, agregó.

Podemos ver a la actriz en la producción dominicana “Padre se busca,” del director Tito Rodríguez. Dentro de sus últimos trabajos se citan las asistencias de los actores Adalgisa Pantaleón y José Guillermo Cortines (Memo) en las obras “Mariposas de acero” y “Hoy no me puedo levantar”, respectivamente. También fue parte del elenco como protagonista del tercer episodio de “Antología del Estado Natural” que será estrenado este noviembre y en el 70 aniversario de la Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV).

La artista es hija del actor dominicano Víctor Fernández, inició su preparación como a los 14 años en el Interlochen Center for the Arts, en Michigan; luego en el New York Film Academy; y en 2012 llega a la renombrada Royal Academy of Dramatic Arts en el Reino Unido, en tanto que en el 2017 cursa un cuatrimestre en el London Dramatic Academy. Más tarde se gradúa en el Emerson College, una universidad privada de Boston que se enfoca en la comunicación y las artes.

Su trabajo cuenta obras como el corto Aleita, que fue presentado en el Festival de Filmes Cortos 2019 de la Escuela de Artes Visuales de Nueva York (School of Visual Arts), y en las obras teatrales “Julio Down by the Schoolyard”, “Antigone Project”, “La casa de Bernarda Alba”, entre otros.

Por su arduo trabajo en el Emerson College María del Mar fue la ganadora de la sociedad del liderazgo “Purple Key Leadership Society”, un grupo que reconoce el servicio, compromiso cívico, excelencia académica y liderazgo. También fue elegida como “Forbes 30 Under 30 Scholar”. Ingresó como aprendiz en el departamento de Comunicaciones del famoso centro de dramaturgia The Lark, de Nueva York.

