María Cristina Camilo, la primera mujer en salir en TV, cumplió 105 años

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La primera mujer en salir frente las cámaras que dieron vida a la televisión dominicana, María Cristina Camilo “Maíta”, celebró el pasado domingo 25 de diciembre su cumpleaños número 105.

La también primera mujer dominicana locutora, compartió junto a sus familiares esta importante fecha que la sigue catapultando como la profesional de la comunicación más longeva de la República Dominicana.

Su hijo Danilo González y demás familiares, estuvieron con ella en esta fecha especial, el número 105 estaba en el bizcocho y en globos de helio, según puede verse en las fotografías publicadas por los allegados Luis Dantes y Jorge Santiago, en Facebook.

Todavía a estas alturas de su edad, la presentadora y locutora se mantiene elocuente y lúcida, pudiendo estar presente en numerosos reconocimientos que se le han podido entregar durante todo este año, recibiéndolos con la alegría y efusividad que la caracteriza.

“Maíta”, nació en San Francisco de Macorís en 1918. En su juventud estudió enfermería y trabajó por casi doces años en su tierra natal, luego decidió mudarse a Santo Domingo en 1949 para mejorar su suerte.

Su característica forma de dar cariño y atención a los que los rodean, la hacen única. De igual forma, la preparación y la excelencia quedó marcada en cada aparición en radio, TV, cine y teatro.

Se presentó un día a la voz de Yuna, ya que un locutor anunciaba que necesitaba 5 locutores con título de bachiller y con buena dicción. Así comenzó María Cristina a ser la primera mujer dominicana en la televisión, como locutora y presentadora y la tercera de América.

En ella inicio su carrera de actriz, en el cuadro de comedia “Romance Campesino”, que era el toque de queda de esos años.

Imaginativa y Premios Maíta

En el marco del desarrollo de Imaginativa, la semana de la televisión dominicana, fueron reconocidas destacadas personalidades del sector durante la transmisión del programa “Esta Noche Mariasela”, con la primera edición del Premio Maíta, en honor a María Cristina Camilo en una.

“Celebramos la historia, el talento, la vida de María Cristina Camilo. Ella misma quiso que este premio se llamará: “Maíta” porque desea que cuando alguien lo reciba, sienta el cariño y la alegría que se deriva de su nombre. Además, ella significa “señora de la casa”, o sea que en este caso a nosotros nos encantaría llamarla “Señora de la televisión”, comentó Edilenia Tactuk.

Una emotiva gala producida por Edilenia Tactuk directora de Imaginativa, recibieron sus galardones el gestor cultural y fundador de Casa de Teatro, Freddy Ginebra por su desempeño en la televisión.

Fueron reconocidos Freddy Ginebra, José Guillermo Sued, Roberto Salcedo, Huchi Lora, Anita Ontiveros, Ellis Pérez, Nuria Piera y Socorro Castellanos.

También se realizó un tributo póstumo a la memoria del productor de televisión Augusto Guerrero, quien fungió como productor, entre otros del programa “El Show del Mediodía” y cuyo premio lo recibió su hijo, el productor de televisión Tuto Guerrero. Imaginativa entregó un reconocimiento especial a la memoria del también fenecido productor de televisión y humorista, Milton Peláez.

El laureado artista dominicano Juan Luis Guerra, también fue reconocido por la instalación en la década de los 80 del canal Mango TV, una plataforma donde surgieron destacados presentadores como Sergio Carlo, Evelyn Díaz, José Guillermo Cortines, Hony Estrella, Milton Cordero, entre otros.

La ceremonia que fue conducida por Mariasela Álvarez, continuó con una premiación a la maestra de la televisión Socorro Castellanos, quien fue propulsora de la mujer dominicana en la pantalla chica, convirtiéndose en una inspiración para todas las generaciones.

“Imaginativa está dedicada a María Cristina Camilo y por eso hemos recreado aquí en el estudio la sala de la casa de MAITA. Aquí están la mayoría de sus premios, fotos muy especiales que ella ha guardado, incluso hasta su mecedora está aquí en esta exposición en la sala de memorias de Imaginativa”, comentó Edilenia Tactuk.

Premios Soberano 2021

En 2021, en la gala de Premios Soberano, organizados por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), recibió el Premio Soberano a las Artes Escénicas, un reconocimiento especial en esa edición, pero no el Gran Soberano como se esperaba y que fue recibido por Romeo Santos.

La pionera de la locución dominicana agradeció el galardón por su trayectoria de más de 70 años ininterrumpidos en los medios de comunicación. Pese a no obtener el Gran Soberano, como lo pedía el público, María Cristina, honrada y humilde, le dedicó unas emotivas palabras al pueblo dominicano.

“Me siento honrada. Es tan grande su valor, he sido reconocida en cantidad, pero este especial, porque viene lleno de amor, del cariño de un pueblo que tanto me ha dado. He podido tener una trayectoria, en base a bondad, honestidad, sinceridad, siempre teniendo presente el amor de Jesús”, declaró Camilo al salir con su estatuilla al área de prensa.

Otros reconocimientos

El Senado de la República le entregó el reconocimiento a la francomacorisana, María Cristina Camilo, en una Resolución sometida por el senador Franklin Peña, representante de la provincia San Pedro de Macorís, quien resaltó la labor en beneficio de los envejecientes, que ha llevado a cabo la legendaria locutora y actriz.

En marzo, el Consejo Directivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), determinó mediante la Resolución 01, designar con el nombre de la reconocida María Cristina Camilo el salón de eventos de su sede principal.

También en agosto de este año, el canal 4 de la Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV), celebró su 70 aniversario regresando a su esencia bajo el nombre de RTVD y con la presencia del presidente Luis Abinader.

Allí, la centenaria María Cristina Camilo recibió un reconocimiento. Fue la primera voz femenina en anunciar las radionovelas y las telenovelas que se transmitían como “Romance campesino” a finales de los años 50.

Relacionado