María Conchita Alonso, una mujer “grandiosa” que vive y disfruta del spotlight

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La artista venezolana María Conchita Alonso, tras una pausa de tres años regresa nueva vez a GranDiosas, el concepto musical creado por el productor mexicano Hugo Mejuto, quien ha logrado consolidarlo durante 10 años, presentándolo en los más grandes e importantes escenarios.

Actriz, cantante y filántropa, Alonso manifiesta tajante que vive y disfruta del spolight y que durante estos años de trayectoria sigue porque “es algo que vivo y gozo y lo haré hasta que lo siga disfrutando”.

Controversial en sus declaraciones, en esta conversación con El Nuevo Diario, María Conchita revela todos los detalles de su participación en GranDiosas, por qué decidió volver al espectáculo, lo que le depara el futuro y su percepción sobre los shows virtuales y la pandemia.

Alonso estará acompañada de sus “GranDiosas” amigas y se presentará de manera presencial en “La Maraka” de ciudad de México, y a su vez, se transmitirá vía streaming para toda la República Dominicana y el mundo este 10 de abril. Las boletas pueden adquirirse en www.SmartTicket.com.do

Pregunta: ¿Cómo inicias a formar parte de GranDiosas?

Respuesta: Fui invitada por el productor de show, Hugo Mejuta, hace diez años. Me gustó la idea y estuve yendo todos los años, pero luego estuve ausente por tres años porque nos peleamos, sin embargo, a él le pedían que yo volviera. Me pidió disculpa y yo creo que es de grandes pedir perdón.

P. ¿Cómo te sientes de volver a GranDiosas?

R. Me sentí muy bien, te juro que estaba emocionada y fue casi como si fuese la primera vez que participe en el show. Fue muy lindo poder reencontrarnos y desde hace muchos años me he hecho amiga de Dulce, todas nos llevamos muy bien. No estamos compitiendo porque cada una tiene su lugar y lo respetamos.

P. ¿Cuáles son las expectativas de realizar un show de esta envergadura luego de un año donde la industria del entretenimiento estuvo en pausa?

R. Yo trato de no tener expectativas para evitar decepciones. Ya sé cómo es el concierto pues el concepto no cambia en absoluto. Estaba muy tranquila y fue un excelente show, tal como tenemos acostumbrados a nuestro público.

P. ¿Por qué decidiste regresar al show cuando previamente, en 2017, manifestaste que no volverías?

R. Uno como artista está sediento de volver a los escenarios. Ya hace un año que nuestro gremio ha estado sufriendo, y simplemente el hecho de regresar con mis amigas y poder trabajar para mi fue más que suficiente. Y obviamente pues el perdón que fue de corazón.

P. ¿Cómo es el proceso de preparación para lograr un show verdaderamente armonioso y unísono?

R. Tuvimos menos ensayos que en ediciones anteriores porque hubo mucha rueda de prensa. Claro que ensayar es importante, pero ya conocemos tanto a los músicos, y la única persona que tuvimos nueva fue a Jeanette. Estuvo todo súper bien y chévere.

P. ¿Cómo fue la dinámica con Jeanette sobre los escenarios?

R. ¡Súper! Yo conocí a Jeanette en un concierto que ambas participamos en Colombia hace varios años. Me encanta porque la verdad es que compaginamos muy bien y vemos la vida de manera similar. Fue muy lindo volver a vernos.

P. ¿Qué entiende ha sido el elemento clave para GranDiosas?

R. La producción de Hugo es maravillosa y espectacular. Lo visual, los músicos son excelentes, los vestuarios que elegimos a partir de los colores que el nos dice.

P. ¿Piensas que el show de GranDiosas puede mudarse completamente a lo digital?

R. A mi no me gusta lo virtual o lo digital. Es bueno que exista para que nos puedan ver en cualquier parte del mundo, pero no me siento cómoda con estas cosas porque mi mente se niega aceptar que está es nuestra nueva “realidad”.

P. En muchas ocasiones mencionaste que durante tu carrera trataron de censurarte, ¿Cómo sucedió esto?

R. No fui censurada, sino que yo decidí parar mi carrera para dedicarme a salvar a Venezuela de lo que y en día sigue sufriendo. Yo quise dedicarme únicamente a crear conciencia en los venezolanos de lo que venía. Lamentablemente no pude hacer nada. No me arrepiento de lo que hice, pero si cómo lo hice.

P. ¿Qué aprendizaje le dejó haber parado su carrera por su país?

R. Siento que hice lo que tenia que hacer. Estoy orgullosa, pero hubiera poder seguido con mi carrera, sin embargo, aprendí que no debo tomar decisiones tan a ligera, y sin pensarlo. Lo que siento en el corazón no dejo que mi cabeza lo estudie.

Continúo ayudando a través de mi fundación sin fines de lucro que se llama VEEFAUNA, dedicada ayudar más que todo a los animalitos de Venezuela.

P. ¿Qué sientes te falta por lograr en estos años de carrera y trayectoria?

R. Yo sigo porque me gusta lo que hago y no porque tengo que hacerlo. Disfruto actuar, estar en los escenarios. Es algo que vivo y gozo y lo haré hasta que lo siga disfrutando.

P. ¿Algún proyecto que tiene pautado para este año?

R. ¡Si! Ya cerramos dos en distintos países y tengo cinco proyectos en total como actriz, cantante y celebridad.