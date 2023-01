María Celeste Arraras en contra elección nueva Miss Universo: “Yo no veía a Miss USA ni entre las semifinalistas”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La comunicadora puertorriqueña, María Celeste Arraras, se unió a la inconformidad que tienen miles de personas tras la elección de Miss USA, R’Bonney Gabriel, como la nueva Miss Universo 2022 celebrados el pasado sábado en New Orleans, Estados Unidos.

Y es que la periodista arremetió contra el jurado de esta nueva edición manifestando que “Pésima elección de Miss USA como nueva Miss Universo”, tras su experiencia en dos ocasiones como parte de la plana que tiene a su cargo la elección de la representante del universo.

Arraras explicó a través de su Instagram que el objetivo principal, “es escoger a la más bella del grupo”, motivo por el que entiende que Miss USA no merecía ser la ganadora, sin dejar de lado “que expresarse y contestar inteligentemente son atributos importantes”.

Pero también, admitió que “había un puñado de finalistas que tuvieron todo eso y a mi parecer eran mucho más bonitas”.

“A mí me encantaba la de Puerto Rico este año que no solo era una belleza exótica y contesto muy bien también, sino que es una ingeniera que aspira con trabajar en la NASA. Y en las tres finalistas Rep. Dominicana y Venezuela me parecían mejores candidatas que la ganadora”, explicó.

La expresentadora de “Al Rojo Vivo”, continuó este domingo defendiendo sus declaraciones y aseguró que Miss República Dominicana (Andreina Martínez) y Miss Venezuela (Amanda Dudamel), segunda y primera finalista respectivamente, “me parecían candidatas muy superiores a la ganadora”.

Asimismo, la presentadora de noticias mencionó a Miss Curazao, Gabriela Dos Santos, como parte de las candidatas fuertes, afirmando que no siempre tiene que ganar una latina, aunque “con toda sinceridad y sin querer ser injusta yo no veía a Miss USA ni entre las semifinalistas (aun cuando soy orgullosa ciudadana estadounidense por nacimiento.) Esa es mi opinión muy personal. Debe ganar la más bella y en esta ocasión ese no fue el caso”.

Arraras aclaró en su escrito que no insinúa que haya existido fraude ni conspiración para evitar elegir a otra participante y destacó como una de las posibles causas el hecho de que la mayoría de votantes eran de origen estadounidense.

