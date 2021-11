Margaritaville Island Reserve Cap Cana da la bienvenida a sus huéspedes en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVOD DIARO, SANTO DOMINGO. –Karisma Hotels & Resorts y Margaritaville abrieron oficialmente las puertas de su nuevo hotel cinco estrellas, Margaritaville® Island Reserve Cap Cana, dando la bienvenida a sus primeros huéspedes.

El complejo es la primera propiedad construida y la segunda propiedad de la marca Island Reserve, que combina las comodidades todo incluido de clase mundial de Karisma Hotels & Resorts con el estilo de vida divertido y alegre, característico de Margaritaville.

Margaritaville® Island Reserve Cap Cana cuenta con 228 suites y 40 villas de lujo, 6 restaurantes, 3 bares, un St. Somewhere Spa de clase mundial, además del centro de entretenimiento “Entertainment Village”, situado en el corazón del complejo, con música, cocina, mixología y vida nocturna para los huéspedes.

Ofreciendo la mejor experiencia de relajación, diversión, gastronomía de la más alta calidad y servicios excepcionales de primera clase, Margaritaville® Island Reserve Cap Cana incluye un diseño de playa de lujo, en un ambiente tropical, que permite a los viajeros la posibilidad de disfrutar de unas vacaciones únicas y auténticas, inspiradas en el estilo de vida y las letras del cantante Jimmy Buffett.

“El lanzamiento de Margaritaville Island Reserve Cap Cana es un paso emocionante en nuestra asociación con Margaritaville”, dijo Mario Mathieu, Vicepresidente de Desarrollo Comercial de Karisma Hotels & Resorts. “Combinando un servicio incomparable con la máxima relajación, esta impresionante locación de Playa Juanillo es el lugar perfecto para esta nueva alianza. Cap Cana es un destino exclusivo, con la playa más hermosa e instalaciones de lujo, donde nuestros huéspedes también tienen acceso para disfrutar paseos en yate en la Marina, así como del Club de Golf Punta Espada de Jack Nicklaus”.

“Una escapada a Margaritaville® Island Reserve Cap Cana sin preocupaciones, es lo que todo el mundo necesita en este momento”, dijo Tamara Baldanza-Dekker, Directora de Marketing de Margaritaville. “Desde la belleza y las playas de República Dominicana hasta la experiencia con el todo incluido de clase mundial y el personal del resort, hace que los huéspedes se sientan inmediatamente como en familia, pudiendo relajarse, aventurarse, cenar, bailar y sonreír con facilidad y confianza al estilo de Margaritaville”.

Con una decoración de inspiración náutica, el hotel ofrece 13 tipos de habitaciones para que el huésped pueda elegir la de su preferencia, incluyendo suites swim-up y suites para luna de miel, así como las villas exclusivas de la firma. Las suites y espectaculares Island Reserve villas proporcionan el equilibrio perfecto entre la comodidad y el lujo, complementadas con un mobiliario diseñado cuidadosamente con detalles inspirados en los colores del mar, la arena y el cielo del Caribe; cada una equipada con comodidades especiales exclusivas de Margaritaville, como minibares con los refrescos favoritos de Joe Merchant’s Coffee & Provisions y acceso 24/7 a los Island Ambassadors del complejo.

Las villas de Island Reserve, ubicadas en un espacio solo para adultos, están compuestas por 10 edificios de dos pisos, cada uno con cuatro villas, brindando privacidad de primer nivel. Las villas del segundo piso cuentan con acceso a una piscina de inmersión privada, mientras que las del primer piso se adentran en una enorme piscina tipo laguna que cuenta con el S.O.S. Swim Up Bar y camas colgantes. El servicio de mayordomo personalizado está disponible para ayudar a los huéspedes con todas sus necesidades.

La suite Jimmy Buffett de 140 pies cuadrados, dispone de amplios espacios de entretenimiento, interiores y exteriores, incluyendo una terraza amueblada de 300 pies cuadrados con una espectacular vista al mar y un asador para deleitarse de una cena privada.

El nuevo Margaritaville® Island Reserve Cap Cana posee variadas y exquisitas atracciones gastronómicas, con diez lugares distintos para disfrutar de comidas y bebidas. Seis de estos restaurantes se encuentran en el Entertainment Village, entre ellos, The Boat House, con creaciones culinarias internacionales; el LandShark Brewery & Grill, uno de los restaurantes emblemáticos de Margaritaville, ideal para disfrutar una cerveza así como de sus especialidades; la Trattoria Frank & Lola’s, un concepto abierto de comida italiana artesanal y auténtica, que incluye una cava de vinos; el JWB Steakhouse donde el comensal puede seleccionar los cortes preferidos con un asado a la parrilla perfecto; el Mon So Wi y sus especialidades urbanas e icónicas de Pan Asia; y el Rum Runner’s Pool Club, con una propuesta de menú marinero y más de 60 tipos de rones para disfrutar a pocos pasos de la piscina infinita y de la playa de Juanillo. Los cócteles tropicales exclusivos de Margaritaville siempre fluyen en el Five o’Clock Somewhere Bar & Swim Up Bar, S.O.S. Swim Up Bar o Punch Bar & Lounge, lugares perfectos para reunirse y disfrutar a cualquier hora del día. Complementa la propuesta culinaria el Joe Merchant’s Coffee & Provisions, para disfrutar de una taza de café dominicano recién preparado, o una extensa oferta de bebidas y botanas disponibles.

Otros de los atractivos del hotel son el Sports Hub con actividades deportivas tales como voleibol de playa y agua, yoga, pickleball, clases de gimnasia acuática, entre otros; el St. Somewhere Spa, un espacio de 1,384 metros cuadrados y 14 salas de tratamiento para el descanso y la relajación; y el gimnasio Fins Up Fitness Center, abierto las 24 horas. Los más pequeños tienen su espacio exclusivo en el Parakeet Kid’s Club, con divertidas actividades supervisadas, para niños de 4 a 12 años. La exclusiva terraza privada Sky Wedding es el escenario romántico para ceremonias y eventos con vistas al mar y al atardecer.

