Margaritaville inicia recepción de reservaciones para el exclusivo Karisma Hotels & Resorts.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI. – Karisma Hotels & Resorts, empresa multi galardonada con un extenso portafolio de resorts de lujo en América Latina, Caribe y Europa; y Margaritaville, la marca global de estilo de vida sinónimo de diversión y escapadas maravillosas, anunciaron el inicio de las reservaciones para Margaritaville® St. Somewhere™ Punta Coco, Holbox Island by Karisma, cuya apertura está programada para el Otoño 2021.

Este fresco y renovado concepto será el primer St. Somewhere Resort de la colección de hoteles boutique de Margaritaville.

“El entorno selvático y virgen de las costas de arena blanca de la Isla Holbox y las aguas cristalinas de color turquesa sirvieron de inspiración para cada uno de los aspectos dentro de esta propiedad, desde el concepto abierto con amplios espacios al aire libre hasta la decoración inspirada en el lujo y sofisticación de un Yate” comentó Mario Mathieu, Vicepresidente de Desarrollo de Negocios, Diseño y Construcción de Karisma Hotels & Resorts.

“Al unir el lujo relajado de Margaritaville con el servicio excepcional de Karisma Hotels & Resorts, cada experiencia para los huéspedes estará impregnada de cálida hospitalidad y cultura local.”

Una Isla Virgen Paradisíaca

Ubicada en la Isla Holbox, una isla remota en ciernes ubicada al noroeste de Cancún y justo frente al puerto de Chiquilá en la cautivadora Península de Yucatán, México. Margaritaville St. Somewhere es el resort ideal para una escapada junto al mar en un ambiente relajado e íntimo.

Los huéspedes podrán sumergirse verdaderamente en las cristalinas aguas turquesa y esmeralda, así como entrar en contacto con la naturaleza de la zona, con acceso a la cercana Reserva de la Biosfera Yum Balam, hogar de una tranquila laguna llena de diversas aves endémicas tropicales y migratorias.

El diseño con amplios espacios abiertos y al aire libre de la propiedad, mostrará un estilo boho-chic que abarca tonos neutros que se entretejen con la belleza natural de la zona. Ubicado sobre jardines de manglares, el complejo contará con sinuosos puentes de madera, elevados a dos metros sobre el suelo, que ofrecen vistas fascinantes de la exuberante flora del destino y más de 900 metros de playa prístina.

Suites frente al Mar

Las 39 suites del Resort, todas con acceso desde el primer piso, contarán con tonalidades y acentos inspirados en el colorido del mar y la exuberante vegetación que rodean la propiedad, así como muebles encalados, mesas de madera de parota o guanacaste natural creadas por expertos artesanos, y más. Con siete diferentes tipos de lujosas suites para seleccionar, incluyendo las que cuentan con albercas privadas o las que tienen acceso directo a la alberca principal y a su bar sumergido y vistas espectaculares al mar, Margaritaville St. Somewhere invita a sus huéspedes a disfrutar de la vida junto al mar.

Frescas y variadas delicias culinarias

Los dos restaurantes con ventilación natural ofrecerán los cócteles y delicias culinarias de Margaritaville St. Somewhere, elaborados por expertos chefs que ofrecerán a los huéspedes una experiencia gourmet inspirada en el entorno paradisíaco bañado por el sol. Los visitantes podrán disfrutar de un ecléctico menú de platillos de mariscos frescos, ceviches y pescado capturado con lanza en The Sand Bar & Pan American Grill, ubicados en la impresionante playa de arena blanca de Punta Coco.

Aquellos que buscan probar platos más tradicionales de la península, pueden optar por disfrutar en The Harbour House Peninsular Cuisine & Wood Stove Bar, que adicionalmente servirá comidas reconfortantes populares, como pizza y bruschetta. Conectado a la extensa alberca principal del complejo, el bar Lone Palm será el lugar para que los huéspedes disfruten de refrescantes bebidas en la alberca o junto a ella con una amplia selección de bebidas y cocteles tropicales frescos de primer nivel.

Entretenimiento expansivo y actividades diarias

Más allá del hospedaje de alta gama del complejo y la exquisita oferta gastronómica, Margaritaville St. Somewhere contará con una diversa selección de actividades. Los huéspedes podrán participar en la pesca en alta mar, excursiones de observación de aves, natación estacional de tiburones ballena u optar por un itinerario relajado de natación, clases de cocina y juegos dentro de la propiedad.

La compañía desarrolladora y propietaria basada en la paradisiaca Isla de Holbox, Desarrollos Hacienda Puerta Azul, ampliamente conocida por crear experiencias personalizadas inolvidables, ayudará a dar vida a este estado mental de la isla.

Reservaciones

Las exclusivas tarifas de preapertura inician desde $495.00 dólares americanos por noche, pudiendo reservarse desde ahora y hasta el 31 de diciembre del 2021, y ser utilizadas hasta el 30 de enero del 2022. Las reservaciones pueden realizarse en línea o a través de agentes de viajes.

Para garantizar un enfoque holístico de la seguridad y el bienestar de los huéspedes, Karisma Hotels & Resorts creó un programa integral de bienestar llamado Karisma Peace of Mind™, que incluye una prueba de antígenos gratuita en el lugar para los huéspedes que viajan hacia los Estados Unidos de América de acuerdo a los requerimientos CDC.

Acerca de Margaritaville® St. Somewhere™

Ubicado en los destinos más exóticos e inesperados, Margaritaville St. Somewhere Resorts promete la intimidad, exclusividad y atención que uno esperaría en una isla privada. Cada propiedad es un viaje: indulgente e íntimo, casualmente sofisticado y curado náuticamente, acogedor y refinado. Diseñado para atraer tanto a parejas como a familias, St. Somewhere Resorts abarca un estilo de vida relajado con una arquitectura inspirada en yates y un toque de lujo boutique. St. Somewhere, originalmente definido por Jimmy Buffett solo por el potencial de experiencias maravillosas y no un punto en un mapa, ahora es una colección de resorts que celebran hermosas puestas de sol y escondidas playas. Tras la apertura de Margaritaville St. Somewhere Punta Coco, Isla Holbox en México, se abrirán propiedades adicionales en lugares florecientes de todo el mundo. Para obtener más información, visite: www.margaritavilleresorts.com/locations/ways-to-stay/st-somewhere-resorts.

Relacionado