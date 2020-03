Margarita, Raquel y Sergia Elena, tres damas de una misma generación tras el mismo objetivo

Sobre el caso de las aspiraciones vicepresidenciales en el país, las cuales en los últimos treinta años aproximadamente, generalmente no las ponen a competir, sino que a los aspirantes presidenciales escogidos por los diferentes partidos, se les delega poderes para que éstos seleccionen a los o las que entiendan les sean más factibles a sus proyectos políticos.

En este contexto, en nuestro país se ha convertido una frase política en lapidaria, la cual reza así; «el vicepresidente o la vicepresidenta ideal para acompañar a cualquier aspirante presidencial, es aquel o aquella que no le resta voto».

Por lo tanto, hay que convenir, que las tres damas seleccionadas para ser las acompañantes de boletas de los tres principales candidatos presidenciales para las elecciones generales del próximo mes de mayo, sin temor a equivocarnos, además de algunas similitudes que poseen, nadie osa en decir, que puedan restar un céntimo de un voto.

Aunque obviamente, sus potencialidades para sumar adeptos a los proyectos presidenciales que representan están en sectores disímiles, los cuales vamos a tratar de describir, pero primero, vamos a exponer las similitudes de estas tres señoras que van tras el segundo cargo más importante del país.

Ellas son o se han bien ganado el calificativo de ser unas Damas, y abunda decir que son del mismo sexo, además son de la misma generación, por lo cual entran todas en los denominados ta, es decir, cuando se ha pasado de los cuarenta años, por cierto, ya hace rato que superaron ese número.

También, son damas que han formado hogares formales, todas se han casado, son intelectuales, se educaron a nivel superior, en especialidades y en master en las áreas sociales, de clase media o media alta, y son mujeres de firmeza en sus intenciones.

Se han destacado muy bien de una forma u otra en las labores que han ejecutado y en las que ejecutan, son madres, por qué no decirlo, además, en sentido general, son un orgullo para el sector femenino. Eso es así señores con estas tres aspirantes vicepresidenciales.

Por cierto, es la primera vez que en el país se ven tantas aspirantes vicepresidenciales y con posibilidades reales de ganar, es decir, ciertamente, en buen español, son vicepresidenciables.

Vamos ahora a ver las potencialidades de estas tres aspirantes a la vicepresidencia para sumar votantes dentro de los sectores que se han desarrollado a nivel profesional, en sus labores sociales y dentro de la clase o sector político que representan.

Iniciamos con la doctora Margarita Cedeño de Fernández, ya que ella fue la primera escogida por candidato presidencial alguno, dentro de los o las aspirantes vicepresidenciales

para las próximas elecciones generales en el país.

En el caso de la señora Vicepresidenta del país, utilizamos el apellido de Fernández, porque independientemente de su talento y cualidades, así como también por sus excelentes valoraciones como funcionaria pública, con el apellido de casada fue que se abrió paso en el escenario político nacional cuando su esposo era el presidente de todos los dominicanos y ella ostentaba el cargo de Primera Dama.

Y en honor a la verdad y al dato historiado político, se escoge a Margarita Cedeño a la vice como acompañante de Danilo Medina en el año 2012, por su esposo primero, y por su gran popularidad y carisma en segundo lugar, las cuales requería el licenciado Medina con urgencia.

Entonces, debemos observar, que nadie duda de las bondades de doña Margarita como una excelente compañera de boleta para cualquier aspirante presidencial, y especialmente para Gonzalo Castillo, el cual requería urgentemente un empuje.

Lo que trae cierta interrogante es su relación familiar con el aspirante y líder del partido La Fuerza del Pueblo, por ser su esposo, el doctor Leonel Fernández. Eso es lo único que puede decirse, o preguntase mejor dicho, ¿si va a sumar o, a restar, o también si será algo que no tendrá importancia?, aunque por supuesto, esto último no es así, tibio no se queda, va a tener un efecto frío o caliente la escogencia de Margarita de frente a los electores.

La segunda escogida y a pocas horas de vencer el nuevo plazo (10 de marzo de 2020) otorgado por la Junta Central Electoral, fue la señora Raquel Peña, la cual se dedica mayoritariamente a sus labores académicas superiores y de administración gerencial en las mismas, además de sus labores empresariales de larga data.

O sea, que los sectores potenciales para sumar votos y recursos por la vice seleccionada por Luis Abinader, deben venir generalmente del sector educación universitaria, la juventud de clase media y media alta y el empresarial, especialmente el de la región del Cibao.

Por lo tanto, ratificamos que el perfil de la profesional de referencia, sino suma muchos adeptos y recursos económicos, obviamente, ella no tiene por qué restar. Así son las cosas para doña Raquel, el PRM y el licenciado Luis Abinader.

Aquí obviamente que no primó el interés básico de sumar votos, tal cual se evidenció con el aspirante presidencial del PLD cuando seleccionó a Margarita, aquí el mensaje es para vender una imagen de que se hará un gobierno con transparencia y bien identificado con los sectores de clase media y media alta, además de no querer tener otros aspirantes cercanos por ahora.

La última seleccionada o escogida en esta triada de damas destacadas de la sociedad dominicana, fue Sergia Elena de Séliman, que representa al sector reformista, y es una veterana y fogosa dirigente política. No es la más ni la menos conocida, pero ciertamente es la más depurada políticamente hablando, y en eso no hay que abundar mucho, ya que nadie va a debatir esa situación tan evidente hasta con oírlas exponer sobre el particular a cada una de ellas.

Esta escogencia de Sergia Elena parece la más astuta y la de mayor proyección sin riesgo, y es porque va dirigida fundamentalmente a un sector conservador que se ha mantenido a la expectativa en estos días tan convulsos pos electoral, socialmente hablando, pero el sector conservador es un cuchillo en las elecciones, va y vota en masas, viran la torta a cualquiera.

Y el planteamiento anterior queda más fortalecido, porque en la sociedad dominicana se entiende mayoritariamente que el doctor Joaquín Balaguer le dejó o le indicó a sus seguidores, a los reformistas-balagueristas, que sigan a Leonel, o sea, que realmente esa es la escogencia más política e inteligente entre las tres aspirantes a la vicepresidencia de la República.

Es que la escogencia de la veterana comunicadora Sergia Elena, va dirigida al sector con mayor vocación de elegir sus mandatarios, independientemente de que sea el conservador, el más tímido; sí, la denominada masa silente, tan determinante en las votaciones de cualquier país.

La suerte está echada y con tres damas de muchas similitudes familiares y en su formación profesional, de edades casi iguales, exitosas, pero muy diferentes frente a los sectores que representan y que pueden sumarles adeptos, aunque cada una fue escogida con un interés particular, por eso es que el pueblo tiene en sus manos esa diversidad.

En fin, a Margarita se le escoge para que no se derrumbe el proyecto de Gonzalo y el PLD, a Raquel para enviar un mensaje de cómo será el potencial gobierno de Luis Abinader, y a Sergia Elena, Leonel, la presenta para captar y endurecer los determinantes votos del sector conservador, y de paso, atraer también recursos financieros frescos a su campaña.

Autor: José Núñez

