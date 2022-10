Margarita, el óleo para un nuevo comienzo

A pocos días del proceso de consulta ciudadana en el Partido de la Liberación Dominicana, todo parece indicar que la simpatía se encuentra dispersa entre Margarita Cedeño, Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito. Entre ellos, el PLD busca recuperar la confianza del electorado y colocarse como principal opción de poder para las elecciones del año 2024.

Margarita mujer de temple, que perfuma el ambiente con su cálida sonrisa y su trato afable. Es el aceite que se acerca a la purificación de las aguas donde pretende sortearse ante el infortunio de desaciertos de su partido, que, no se acercan a ella.

Esta mujer, en su paso por la administración pública, logró crear un sello difícil de borrar, aún para los que hoy gobiernan, los cuales, han mantenido en su totalidad todos los programas desarrollados y articulados por el Gabinete de Políticas Sociales, que, en el pasado, dirigía Margot.

Quienes le adversan, son tan crueles que no se detienen a pensar la magnitud de sus comentarios, o también, que, si es cierto que los números no le favorecen, tal dicho popular “no se da importancia a aquello que no tiene”. Hasta hace algunos días, personas de nuestro partido compartieron un video “en solidaridad”, para significar un error de la Doña ante la pregunta incisiva de un periodista en una actividad de campaña, ¿Era necesario hacerse eco de ello?

Silvio Rodríguez, inspirado en el cuadro de una mujer con un sombrero rojo del pintor bielorruso Marc Chagall, escribió una canción muy famosa que escuchamos hasta en nuestros tiempos “óleo de mujer con sombrero”. Uno de sus versos dice: “Veo más veo que no halló, veo más veo que se perdió”, luego dice: “Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar”.

Y qué ironía, algunos todavía siguen replicando las prácticas de aquel fatídico octubre del año 2019 que nos hizo salir del poder. Otros, sin embargo, aun conociendo la dimensión intelectual del famoso orador que ha perdido esa bella figura, conjugan pestes que no se corresponden al pensamiento de ese gran hombre.

El recuerdo de ese octubre, debe ser para los peledeistas y el pueblo en general, un gran proceso de reflexión que les ayude a asistir masivamente el próximo domingo 16 para encauzar un mejor mañana, esta vez bajo la dirección de una mujer. ¿Y quién mejor que Margarita para ello?

Margarita, se encuentra en momento histórico, donde el tablero internacional, empieza a mostrar señales de un nuevo comienzo con la elección de Xiomara Zelaya en Honduras, sumando 20 mujeres en todo el mundo que encabezan distintas naciones. El proceso electoral donde resultó electa Xiomara Zelaya le permitió a Margarita confirmar las posibilidades de participación de la mujer en el ámbito presidencial luego de participar como responsable de misión de observadores internacionales de la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina (COPPAL).

Otro factor de importancia, es el profundo respeto de Margarita a los valores familiares, en medio de un ambiente de desasosiego para la familia por la carga extranjera de agendas “pro todo” y “en favor de nada”. Esta mujer viene a ser el equilibrio para la recuperación de la familia como institución social.

Citando a Silvio: “Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias, se quedan allí”. Lo que se avizora es, que esta mujer, logrará superar la cobardía de los que la adversan, será el perfume que cautivará a los hermanos separados, y sobre todas las cosas, renovará la esperanza para un nuevo comienzo en el año 2024.

POR BISMARK LANTIGUA

