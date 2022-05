Margarita denuncia el sistema sanitario está en “cuidados intensivos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA ROMANA.-La exvicepresidenta de la República y aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Margarita Cedeño, denunció que la salud pública está abandonada por las autoridades gubernamentales, al punto que se encuentra en estado de “cuidados intensivos”.

Dijo que los segmentos poblacionales vulnerables son los que más sufren ante las evidentes carencias en ese servicio público de primera necesidad.

La también miembro del Comité Político emitió esas consideraciones durante un recorrido que hizo por la provincia La Romana, donde escuchó las necesidades de la población en esa demarcación, que le expresaron las penurias por las que atraviesan en la actualidad.

“Esto sucede a pesar del anuncio de poner a disposición de más de dos mil millones de pesos a través del Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX) para fortalecer el sector salud privado, mientras que esta provincia tiene el Hospital Arístides Fiallo Cabral, el materno infantil Francisco A. Gonzalvo, el Hospital de Guaymate, los centros de atención primaria y el servicio 911 prácticamente inhabilitados”, observó Cedeño.

Indicó que, de igual manera, a nivel nacional en los centros de primer nivel, desvincularon la mayoría de los recursos humanos, y no hay profesionales suficientes para atender a los pacientes.

La salud está deteriorada totalmente, agregó, y las autoridades no les prestan atención a los hospitales, con recursos humanos nombrados, no acuden a trabajar por falta de gerencia.

Precisó que la sensibilidad se ha perdido, “por lo que necesitamos que vuelva el compromiso al sector salud”.

Sistema 911

La aspirante presidencial peledeísta dijo, además, que el sistema 911 debe ser priorizado por el gobierno, como una de las mejores herramientas para dotar de seguridad a la población.

“A este gobierno no le duele esta provincia (La Romana) ni ninguna otra del país, no vela por la salud de sus habitantes. No me sorprendería que pronto nos anuncien la privatización del servicio público de emergencias 911.

Refirió desde el comienzo de la actual gestión gubernamental “ha frustrado este servicio, que tantas vidas ha salvado, está sufriendo un grave deterioro, con escasez de materiales médicos y acudiendo tarde a las emergencias”.

Aseguró que trabajará por el bienestar del pueblo del pueblo dominicano, garantizando un desarrollo económico y social sostenido en todo el país.

Relacionado