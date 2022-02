Margarita defiende construcción de Punta Catalina tras gobierno solicitar auditoría financiera

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La exvicepresidenta de la República y precandidata a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Margarita Cedeño, salió en defensa este jueves de la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, luego de que el Poder Ejecutivo solicitara a la Cámara de Cuentas, que le realice una auditoría financiera desde su origen hasta el pasado mes de diciembre del año 2021.

Al ser abordada por miembros de la prensa a su salida de una actividad donde recibió el apoyo el apoyo de Melanio Paredes, miembro del Comité Político del PLD, la exvicepresidenta expresó que Punta Catalina es un bien del Estado que resulta ser muy productivo.

Dijo “se habla de gerencia, pero si no tienen quien se la pueda gerenciar de manera eficiente, pues ahí está Jaime Aristy Escuder, que no puedo decir que se lo vamos a prestar porque no es del PLD, pero que sí fue un gerente técnico que descubrió el pasado presidente Danilo Medina”.

Según RC Noticias, Cedeño aseguró que con la auditoría, el gobierno lo que pretende es desviar la atención del clamor del pueblo, que se opone a que la termoeléctrica sea administrada por un fideicomiso.

Agregó que esa auditoría debió hacerse “desde el principio”.

Se recuerda que este jueves el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, fue en representación del presidente Luis Abinader a depositar ante la Cámara de Cuentas la solicitud para la realización de una auditoría financiera a Punta Catalina, para determinar el costo real de la obra.

La solicitud de auditoría surge luego de las diversas críticas que ha recibido el fideicomiso creado por el gobierno para manejar la termoeléctrica.

Relacionado