Margarita Cedeño: Única en su género

Nadie es imprescindible, eso es cierto; sin embargo hay personas que por su talento, sus dones y virtudes se hacen necesarios en cualquier equipo, ya sea un grupo de estudios, de trabajo o político. No hay imprescindibles, hasta los reyes al otro día tienen quien los sustituya cuando ya no están.

En términos políticos, con el caso de los candidatos vicepresidenciales existe una máxima que dice: “Si no suma que no reste” pero a mi parecer es mejor si suma. Veamos las siguientes formulas:

Luis Abinader / Raquel Peña: Empresario/Empresaria y académica. En esta fórmula se cumple la máxima de que no suma y tampoco resta. Sin embargo, la figura vicepresidencial viene a ser un complemento de la boleta presidencial, entonces qué complemento puede ser una persona con un perfil empresarial al igual que el candidato. Doña Raquel empresaria heredera igual que Luis, añadir también que viene de la academia, lo extraño es que el señor Abinader no haya encontrado en la casa de estudios de su familia a su compañero/a de boleta… ¿Por qué será? Héctor Acosta (el torito) no te sientas mal, el 96.75% del pueblo dominicano, tampoco conoce a doña Raquel.

Leonel Fernández / Sergia Elena: Político /Política. Esta fórmula es la peor de todas, tal parece que se construyó una boleta para perder. Sergia Elena construyó la mitad de su carrera política diciendo de todo de Leonel menos algo bueno; lo acusó de compra de voluntades con el uso del poder, incluso renunció en 2007 del PRSC porque no iba colaborar en la reelección de Leonel en 2008… entonces que pudiera sumar alguien que por esos años le decía hasta “monito Quique” a Leonel y hoy dice lo siguiente: “Acompañar a este gran estadista es un privilegio que me compromete con todos los dominicanos” ¡Chanfles! ¿Y La coherencia pá cuándo? Qué decir del mensaje que está enviando Leonel a la militancia Peledeista que decidió acompañarlo en esta aventura… Cuidao si el partido FUPU se queda sin el anhelado 5% por contentar a los reformistas de Quique.

Gonzalo Castillo/ Margarita Cedeño: Empresario / Política. Esta fórmula se complementa perfectamente porque lo que pudiera faltarle a Gonzalo, Margot lo tiene. Ella es una política, única en su género; Gonzalo es la envidia de todos, ya quisieran muchos tener a Margot en su equipo. Gonzalo y Margarita realmente son una boleta imbatible.

Si no suma que no reste, pero mejor si suma…

Por: Pedro René Almonte Mejía

