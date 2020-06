Margarita Cedeño tomará licencia en Gabinete Social para dedicarse a campaña

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, anunció este lunes que realizará una pausa temporal de sus funciones como coordinadora del Gabinete Social, a fin dedicarse a las actividades políticas propias de su condición como compañera de boleta del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.

A través de su cuenta de Twitter, la vicemandataria indicó que, “en mi ejercicio como funcionaria pública, al igual que en mi vida privada, siempre me he comportado con el mayor apego a las leyes, la ética y la moral, un atributo que no todos pueden mostrar”.

Cedeño sostuvo que tomó la decisión “luego de cumplir mi responsabilidad como funcionaria pública para hacer frente a la pandemia del COVID-19 y la crisis humanitaria que enfrentamos exitosamente”.

“Voy a las calles con distanciamiento social, pero con el mismo compromiso y amor de siempre por mi Pueblo”, añadió

Agregó que “el país quiere seguir por senderos de progreso y bienestar para todos y todas y así lo confirmará el próximo 5 de julio. Como dice el próximo presidente Gonzalo Castillo: ¡Vamo’ ¡Arriba, a trabajar por más oportunidades para todos y todas! Seguiremos Progresando con Solidaridad”.

El pasado viernes, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), depositó ante la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales una denuncia a fines de investigar a 97 candidatos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), alegando que los mismos no han tomado licencia de sus funciones públicas.

La denuncia incluye a la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, de acuerdo a lo informado por el dirigente perremeista Orlando Jorge Mera.

Jorge Mera aclaró que la posición de Margarita Cedeño como vicepresidenta no es objetada, pero que si debe tomar licencia como coordinadora del Gabinete Social.

Las calles me llaman a estar presente. Por eso, desde hoy estaré ausente temporalmente de mis funciones como Coordinadora del @gabsocialRD, para realizar actividades propias de mi condición de candidata en horario laboral, en cumplimiento de la Ley de Función Pública. — Margarita Cedeño (@margaritacdf) June 8, 2020

Anuncios

Relacionado