(VIDEO) Margarita Cedeño, proclamada compañera de boleta de Gonzalo Castillo, el rival de su esposo

Margarita Cedeño, proclamada compañera de boleta de Gonzalo Castillo, el rival de su esposo EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. La esposa del expresidente dominicano Leonel Fernández, Margarita Cedeño, se presentará como candidata a vicepresidenta en las elecciones de mayo próximo como compañera de fórmula de Gonzalo Castillo, uno de los rivales del exmandatario en los comicios venideros. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord