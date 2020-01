Margarita Cedeño marca distanciamiento de agenda electoral del PLD; creen envía señales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La Vicepresidente de la República, Margarita Cedeño de Fernández, se nota en una especie de alejamiento o retirada con respecto a la campaña electoral interna de su partido, el de la Liberación Dominicana (PLD), del que es miembro de su brazo ejecutor, el Comité Político (CP), y figura muy bien valorada en todas las mediciones electorales que se conocen.

Para muchos, este comportamiento de ausencia en actividades y eventos importantes del partido morado, denota que se acerca el momento de tomar la decisión que ella anunció y para lo cual dijo estar en reflexión y en oración con Dios.

Margarita, a quien se le conoce más que activa y dinámica en cuestiones políticas, ha estado ausente en las últimas dos reuniones del Comité Política (CP) del Partido de la Liberación Dominicana.

Tampoco se le ha visto en las actividades de apoyo a los candidatos a cargos congresuales del PLD en las elecciones municipales del próximo 16 de febrero.

Brilló por su ausencia en la asamblea del pasado 13 de enero, encabezada por el presidente Danilo Medina, en el Pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde se orientó a los candidatos del PLD a las municipales.

Igualmente, Margarita no hizo presencia en los saludos de año nuevo que tradicionalmente recibe el Presidente y Vicepresidente de la República en el Palacio Nacional.

Todas estas ausencias de quien fuera primera dama en dos ocasiones, marcan una especie de distanciamiento al menos de ese trajín político-electoral que activa en estos momentos al PLD de cara a los comicios venideros.

Su cuenta de Twitter, donde suele ser muy activa, no registra actividad desde el día 22 de diciembre del año 2019, excepto un cambio de su foto de perfil, ahora vestida de verde, el color que identifica a la Fuerza del Pueblo (FP), partido que lidera su esposo Leonel Fernández tras abandonar al PLD.

A un costado superior del vestido o blusa verde que exhibe en dicha foto, cuelga un adorno en diseño de una mariposa como si estuviera emprendiendo vuelo…

SU REFLEXIÓN

El 22 de octubre del año pasado, tras la salida de Leonel Fernández, su esposo, del PLD, Margarita Cedeño comunicó por escrito que se encontraba reflexionando y orando sobre su futuro político, y que estaba en busca de que Dios le otorgue sabiduría y discernimiento sobre la posición a asumir.

En un documento que compartió entonces en sus redes sociales, la esposa del ex presidente Leonel Fernández se autodefinió como una persona que cree que las decisiones importantes deben tomarse “con ecuanimidad y sin presión”.

“Estoy en reflexión y oración para que Dios me otorgue sabiduría y discernimiento y que su luz divina me acompañe, tal y como ha sido en todas las decisiones de vida que he tomado”, escribió entonces la Vicepresidente.

En dicho comunicado ella hablaba de los valores de la lealtad, la honestidad y la solidaridad que son su norte, y permiten que aún en medio de la tormenta, pueda ser feliz y conservar la paz interior.

DATO A RESALTAR: En su cuenta de Twitter Margarita se describe a sí mismo como “Madre, esposa, abogada, Vicepresidenta de la República Dominicana y Embajadora Ext. de FAO. Ciudadana comprometida con el bienestar de l@s más necesitad@s.”

Las siguientes fotos corresponden a las más recientes actividades realizadas por Margarita en su función de Vicepresidente y coordinadora de los programas sociales del Gobierno:

