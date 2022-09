Margarita Cedeño en su visita a San Juan

Yo no digo que Margarita va a ganar, Margarita ya ganó en su visita a San Juan. Ella es una cara fresca, de respeto, de apego a los principios del Partido de la Liberación Dominicana.

Yo no digo que Margarita va a ganar, Margarita ya ganó y ganó mucho en calidad, y la cantidad está por verse, el PLD es la mayor fuerza política que tiene la República Dominicana y sus intereses tienen que estar en manos de una persona confiable, conocida, que los distintos sectores de la vida nacional sientan por ella como lo sienten por doña Margarita.

Yo no digo que Margarita va a ganar, porque Margarita ya ganó, sí ganó al estar de cara al Sol frente al país en medio de ésta vorágine que atraviesa nuestra sociedad en demanda de qué haya una esperanza y eso lo debe encarnar una persona honesta, preparada, decente, creyente en Dios y con experiencia de Estado, y esas condiciones la tiene Margarita, la del PLD.

Yo no digo que Margarita va a ganar, porque Margarita ya ganó al demostrar que los principios no se negocian ni siquiera para sostener una aparente relación que no te aporte a fortalecer esos principios y, eso, en ella está más que demostrado…

No crea todo lo que dice el Lobo y sus seguidores de Caperucita; primero escucha a Caperucita que ella sí conoces muy bien al Lobo…

Yo no digo que Margarita va a ganar, Margarita Cedeño ya ganó porque sin que nos quepan la menor duda Margarita ganó y va hacer un Pisa y corre, porque ganará, se quedará en su base y seguirá rumbo al Palacio Nacional.

El País quiere un debate entre uno que está en la Casa Presidencial, otro que nosotros lo llevamos, y el PLD también lo llevó al Poder y luego dijo que los engreídos del PLD es pá fuera que van, y que amenazó con quemar el Congreso del PLD.

Hay quienes también les dicen: “El Hombre de la Ingratitud Elevada a su Máxima Expresión” que impidió que los peledeistas estén cobrando todos los meses, y para colmo de males, desde el actual gobierno trasbatidores dirige el Ministerio Público para oprimir, perseguir, y avasallar a nuestros compañeros dirigentes que le llevaron tres veces a la Cima del Poder.

Por tanto vamos a ver en el próximo certamen electoral tres aspectos para decidir: El que está que no resuelve na, la Ingratitud elevada a su máxima expresión y la lealtad de una mujer con experiencia de Estado.

El Partido de la Liberación y el Pueblo Dominicano tendrán la última palabra.

Por Leandro Ortiz

