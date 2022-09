Margarita Cedeño dice movimiento amarillo del 4% por la educación ahora tiene que ser en negro

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- La precandidata a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Margarita Cedeño, dijo sentirse enlutada debido a la situación que vive el país con relación al tema de la educación.

Cedeño apuntó que las protestas que surgieron en los movimientos a favor del 4% para la educación, quienes utilizaban el color amarillo como referencia, en la actualidad deberían manifestarse pero en color negro.

“La verdad que yo estoy en luto con la educación, ese movimiento amarillo ahora tiene que ser un movimiento en negro, por la educación, como esta de deteriorada y destruida en este gobierno encabezado por el PRM y el señor Luis Abinader Corona, y si hablamos de salud, y si hablamos del costo de la canasta familiar y si hablamos del impacto en los bolsillos de todos los dominicanos, de los más pobres, de la clase media”, subrayó.

Asimismo, señaló que en dos años de gobierno se han visualizado pérdidas y retrocesos de 10 años a pesar que la enseñanza y el aprendizaje son el único instrumento que impulsa al desarrollo.

“Si hablamos de educación, por el suelo, deteriorada, donde se ha dicho inclusive que estos últimos dos años han sido la pérdida y el retroceso de 10 años toda una década retrocediendo en educación, cuando la educación es el único instrumento para poder lograr desarrollo, para poder lograr movilidad social, para poder lograr avance en los pueblos”, insistió el ser abordada por la prensa durante el lanzamiento del libro “Los Movimientos Sociales del siglo XXI”, autoría de Julio César Valentín en el recinto de la UASD-Santiago.

En ese mismo orden, agregó que “lo que grita el pueblo dominicano, es que hay una desatención, una desafección a la población menos favorecida, hay una desorganización, no hay planificación, no hay una visión de estado, no hay una política de estado, ósea, yo creo que independientemente, algunos funcionarios están tratando de hacerlo bien por su propios medios y porque tienen sus propias capacidades individuales, creo que hay descoordinación atroz en el gobierno, cuando el gobierno funciona como un sistema, es organizado, coordinado con supervisión y con seguimiento”, precisó Cedeño.

También sostuvo que, a su entender, están destruyendo las conquistas obtenidas por el PLD como la institucionalidad y servicios públicos.

“Ahora y es un gobierno donde lo que se siente es que vamos echando hacia atrás, hacia atrás destruyendo las conquistas obtenidas , destruyendo la institucionalidad y además cada vez con más descalabro de los servicios públicos que estábamos ofreciendo a la población dominicana”, expresó.

