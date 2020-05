Margarita Cedeño cree votos de FP servirán al PLD para ganar en primera vuelta

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La candidata a la vicepresidencia de la República, Margarita Cedeño, dijo este miércoles que están trabajando para ganar en primera vuelta en las elecciones de este próximo 5 de julio, y que cuentan con los votos de los dirigentes de la Fuerza del Pueblo originarios del Partido de la Liberación Dominicana.

Cedeño dijo que no tiene información de una alianza con el FD en una segunda vuelta porque, “nosotros estamos trabajado para ganar en una primera vuelta porque debemos seguir mitigando la crisis que ha provocado el coronavirus en el país, y mejorar el sector económico por el impacto que ha recibido”.

Sin embargo, la candidata a la vicepresidencia expresó que conoce a los dirigentes y seguidores peledeistas que abandonaron este partido para unirse a las filas de la FD, por entiende que al momento de elegir escogerán su fragmentado de origen.

“Conozco el corazón de la gente que se fue del PLD, sé que hay desavenencias y desacuerdos muy marcados entre algunos dirigentes de muy alto nivel, pero el corazón de la auyama sólo lo conoce el cuchillo. Y a la hora de tomar la decisión de quien va a quedarse en el poder si el PLD o el partido que siempre se ha opuesto, y que sabes que no va a llevar a la República Dominicana por buen rumbo, por eso yo estoy, casi segura, de que ese voto de la Fuerza del Pueblo será por el PLD”, afirmó Cedeño durante una entrevista por la comunicadora Carolina Santana.

Dijo que el partido del PLD y aliados está apoyando tajantemente para que se realicen las elecciones el 5 de julio, “porque Danilo Medina dijo que él baja las escaleras del Palacio el 16 de agosto” agregó.

Al ser abordada sobre su separación a nivel político de su esposo Leonel Fernández, Margarita dijo que el machismo ve las parejas como una sola persona, y consideró que su papel político como primera dama era más rezagado.

Resaltó que cuando quiso incursionar politicamente en el 2012, el Comité Político prefirió a Danilo Medina como candidato presidencial, a lo que prosiguió con una frase de Juan Bosch cuando dijo que “un político exitoso no debe aspirar a un pueblo, sino esperar a que el pueblo los aspire”.

“En ese momento lo entendí porque Danilo tenía más trayecto y vida política que el yo. Lo que me molestó fue la forma en que el Comité Político me pidió que me retirara, a través de mi marido, como si fuera mi dueño. ¡Y yo no tengo dueño!”, sostuvo Cedeño.

Deuda pública

Sobre el tema de la deuda pública indicó que los niveles de endeudamiento de República Dominicana es unos de los mas bajos del mundo, debido a que se toman préstamos para “grandes obras que producen capital, es decir, que se analiza la deuda pública en función con el crecimiento con el Producto Interno Bruto (PIB).

Aborto

Al ser cuestionada sobre su posición sobre el aborto, aseguró que “yo soy pro vida, creo en el matrimonio, soy católica, y considero que se le hace un daño terrible tanto a la mujer como la sociedad la práctica inadecuada de este procedimiento”.

Sin embargo, señaló que se ha concebido el aborto en las tres causales, pero cuando se necesite, “no es que van crear un festín abortivo”

“Yo no estoy de acuerdo efectivamente con el aborto, pero si bajo una supervisión y técnicas jurídicas y sanitarias, así como la implementación de sanciones para el médico o la mujer que se preste al aborto, porque al final es la vida de las féminas las que se ponen en riesgo”, aseguró.

