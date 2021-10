Margarita Cedeño considera que imponer “reforma fiscal desigual” es medida carente legitimidad social

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La exvicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, integrante del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) consideró este martes que imponer una reforma fiscal, que “no genere más igualdad social no es más que una medida carente de toda legitimidad social”.

“Si bien es cierto que antes de la pandemia observábamos con preocupación la necesidad de abordar la situación fiscal y tributaria, la realidad es que la pandemia ha agravado la situación. Las prioridades han cambiado, el comportamiento de los mercados internacionales no es estable, la presión inflacionaria sobre el país genera preocupación y muchas inversiones necesarias se han detenido, en gran parte por el cambio en la gestión gubernamental” apunta Cedeño, describiendo el entorno desfavorable para imponer una reforma en los tributos.

Por los factores señalados Margarita Cedeño considera que se requiere que se actúe de manera consensuada; entiende que no es posible que se someta un proyecto de reforma fiscal que no haya sido abordado desde la óptica del impacto social que genera.

“En un momento de crisis nacional e internacional, en un contexto que no es favorable para la ciudadanía en general, lo que necesitamos es que el Estado sea socio y doliente de los intereses de cada dominicano y dominicana, no que se sume como un factor de riesgo adicional” apunta la ex vicemandataria.

Cierra su reflexión explicando que una reforma fiscal y/o tributaria, debe apuntar a mejorar los servicios públicos, facilitar las inversiones, proteger e impulsar a los sectores más productivos y cuidar de las familias más vulnerables.

La opinión de la exvicemandataria se expone en el artículo “Una reforma sin igualdad”, que publica en el Listín Diario este día y en Vanguardia del Pueblo, órgano informativo del PLD, criticando que se presente como “inevitable” dicha reforma; sin que sea sometida a una amplia discusión por parte de todos los sectores sociales.

