Margarita Cedeño asegura trabajará para eliminar la desigualdad social en la nación

EL NUEVO DIARIO, MARIA TRINIDAD SANCHEZ.- La exvicepresidenta de la República y aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Margarita Cedeño, aseguró en su Gobierno trabajará para eliminar la desigualdad social en la nación.

“Yo no quiero ver un joven yéndose en una yola del país; yo no quiero ver un hombre matando a una mujer; yo no quiero ver una mujer lacerándose, humillándose, aguantando golpes porque no tiene qué comer, puntualizó la aspirante presidencial al participar en una de sus actividades política.

Asimismo, enfatizó: “no desea ver una madre llorando porque no tiene que darle de comer a sus hijos; un niño fuera de su escuela; un adulto mayor que no tenga un techo, ni medicamento seguro, ni a nadie con cáncer sin su medicamento de altos costos”.

Margarita Cedeño, es la política con rostro de mujer que representa el futuro del país para volver a estar bien en solidaridad, con ella retornarán las inversiones de calidad en cada uno de los sectores y el país transitará hacia el sendero del progreso porque gobernará para trabajar por todas y todos los dominicanos.

Consulta PLD

Este 16 de octubre el Partido de la Liberación Dominicana(PLD), tendrá una consulta ciudadana para presentar su candidatura presidencial, en la que Margarita Cedeño lleva el no.5 en la boleta.

El único requisito para participar, es no estar inscrito en el padrón de ningún otro partido. Debes acceder a la pagina web www.verificate.do para conocer el centro en el que te corresponde votar.

Todos los dominicanos y dominicanas que así lo deseen, podrán elegir el candidato o la candidata de su preferencia del partido, con miras a las elecciones presidenciales del 2024.

