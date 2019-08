Margarita Cedeño abre centro para el desarrollo de tecnología en Las Guáranas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LAS GUÁRANAS.- La vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, encabezó este martes aquí la inauguración del Centro Tecnológico Comunitario número 104 y el quinto en la modalidad CTC Maker (aprender haciendo), durante un acto en el que también se realizó una feria tecnológica “Tech Day”, que contó con diversas estaciones de dispositivos tecnológicos para uso del público.

Con la puesta en operación del nuevo CTC, la Vicemandataria contribuye al desarrollo de los habitantes de Las Guáranas, ya que les garantizará el acceso a herramientas tecnológicas y a formación de calidad. Además, con el aprendizaje de la metodología Maker tendrán la oportunidad de usar la tecnología, crearla y con ella innovar soluciones a problemas de la comunidad.

“En este centro tenemos una oferta productiva y educativa especialmente para ustedes los jóvenes. Pensando en ustedes en que puedan entrenarse en oficios técnicos para que luego que salgan de la escuela o mientras estén en ella puedan ir produciendo sus propios ingresos, pero eso sí, siempre para ayudarles a que terminen sus estudios y que luego puedan también tomar alguna carrera vinculada a la tecnología, sobre todo ustedes las chicas”, dijo la doctora Margarita Cedeño al hacer referencia a la brecha de género en el mundo tecnológico, en matemáticas y política.

Durante un recorrido por el nuevo centro, la Vicemandataria y coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales (GCPS), del que forma parte CTC, expresó a los jóvenes su deseo de que la preparación que adquieran les sirva para su bienestar y porvenir.

En tanto que en el acto de apertura, el director de CTC, licenciado Claudio Doñé, sostuvo que con la apertura de 104 de esos centros, la Vicepresidenta le dice al país que ella tiene un compromiso con el progreso de la gente y que cree que la tecnología es un camino para incluir, reducir la desigualdad y permitir que una persona sin importar su clase social pueda tener la posibilidad de entrar en el camino de la superación.

“El mundo cambió y los que no tengan la oportunidad de montarse en ese nuevo mundo desafortunadamente se quedarán atrás, y es el compromiso de la Vicepresidenta que no se quede atrás nadie por no tener acceso a Internet, no tener acceso a la computadora”, enfatizó.

El CTC dispone de espacios para la producción y fabricación digital, estudio de grabación y trabajo en equipo. Desde allí operarán los proyectos Apptiva- T, Viajeros Digitales, Incluye, Progresa en TIC, Nativos Digitales y Ciudadano Digital, vinculados al proyecto gubernamental República Digital, y con los cuales se impactará a dos mil 213 jóvenes en el primer año de operación.

Los beneficios de estos proyectos llegarán a residentes de los barrios El Play, El Vaticano, El Limón, El Camú, La Palmilla, Las Mercedes, La Rivera, Los Rivera, Las Guáranas, Los Genao, Pueblo Nuevo, San Juan, urbanización Nuevo San Francisco, entre otras.

En la mesa de honor estuvieron también el obispo de diócesis de San Francisco de Macorís (SFM) y rector de la Universidad Católica Nordestana (UCNE), monseñor Fausto Mejía Vallejo; el alcalde de San Francisco de Macorís, Antonio Díaz Paulino; la ministra de la Juventud, Robiamny Balcácer; la directora del Distrito Educativo 07-05, Delidania Rosario; y en representación de Las Guáranas, la joven Enny Alejandra de la Cruz.

Makers de Las Guáranas

Previo a la entrada en funcionamiento del centro en esta comunidad se desarrolló un taller práctico sobre inducción en metodología Maker, cuya entrega de certificados se efectuó durante la inauguración del CTC. Los jóvenes también tomaron la capacitación “Ponte en TIC”, que tiene como propósito dotar a los participantes de habilidades básicas que les permitan utilizar la computadora y otros dispositivos de forma productiva, segura y responsable.

Firman acuerdos

En la actividad, CTC firmó un acuerdo con la UCNE que permitirá a estudiantes de carreras tecnológicas de esa universidad realizar sus pasantías profesionales en el nuevo centro, que accedan a las capacitaciones avanzadas y certificaciones internacionales, así como el uso de las emisoras comunitarias de CTC.

Tech Day

En la feria tecnológica denominada “Tech Day”, realizada desde las 9:00 de la mañana, los visitantes participaron en varios talleres, entre ellos, Impresión 3D, donde pudieron diseñar y crear figuras de tres dimensiones; también, en el de Arduino, para aprender cómo funciona esta tarjeta para crear soluciones en robótica y electrónica; mientras que en Realidad Aumentada conocieron cómo funciona esa tecnología y nociones de su uso para construir aplicaciones móviles.

Además, en la capacitación de Cortado Láser y Ensamblado de Computadoras, los participantes recibieron orientaciones acerca de los métodos básicos para utilizar una cortadora-grabadora láser con distintos materiales y a ensamblar computadoras.

Inscripciones

Los interesados en tomar un curso pueden realizar la solicitud accediendo al portal ctc.edu.do o a través del aula virtual aulavirtual.ctc.gob.do. La inscripción se formaliza completando el formulario físico y/o digital y el registro de admisión, acompañado de copia de la cédula de identidad y electoral o acta de nacimiento del solicitante, en el caso de los menores de edad.

Maker

La metodología Maker empodera a las personas a través de la innovación y el conocimiento abierto, para que tengan la posibilidad de recrear productos y hacer realidad sus ideas sin incurrir en grandes inversiones. El primer centro con este sistema en el país fue inaugurado en 2017 en La Nueva Barquita, mientras que el segundo se puso en funcionamiento en Jimaní, en 2018.

El tercero y cuarto centro de este tipo fueron abiertos en los municipios Cabral y Paraíso de la provincia Barahona en enero del 2019, con el objetivo de llevar esta tecnología a cientos de jóvenes de zonas vulnerables, y brindarles oportunidades de desarrollo y crecimiento integrales.

