Margarita a Faride le desea éxito a Faride; ella le responde y le expresa su respeto

«Hoy anuncio que por decisión estratégica del Partido Revolucionario Moderno, no seremos la candidata a repetir para la Senaduría de la capital en los próximos comicios. El presidente Abinader me ha solicitado asumir una responsabilidad de mayor envergadura en la actual coyuntura política nacional y yo he aceptado con el firme compromiso de trabajar para el bienestar del país», expresó.