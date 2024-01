Marcus Stroman dice luces de Nueva York sacan lo mejor de su juego

Marcus Stroman.

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK — Marcus Stroman dijo que siente “escalofríos” al imaginar su primera oportunidad de caminar hasta el montículo del Yankee Stadium vestido con telas a rayas, un sueño de toda la vida que el neoyorquino nativo no estaba seguro de que alguna vez se realizaría. No es de extrañar que haya perdido poco tiempo probando su nuevo look.

En la ciudad la semana pasada luego de su contrato de dos años y $37 millones, que incluye una opción de adquisición para la campaña de 2026, Stroman lució una gorra verde bosque con las palabras ‘NY’ entrelazadas para una visita a la cancha del Madison Square Garden .

Encajaba perfectamente, que es exactamente lo que los Yankees esperan que sea el veterano derecho.

«No soy alguien que rehuya ser el centro de atención o la presión, las luces», dijo Stroman. “Creo que mucha gente evita venir a Nueva York y jugar para los Yankees por esa razón. Siento que saca lo mejor de mí”.

La firma de Stroman, de 32 años, se produjo después de que los Yankees cambiaran su intento de asegurar a Yoshinobu Yamamoto, quien en cambio eligió una oferta mayor de los Dodgers. Los Yankees hicieron una oferta menor por Blake Snell, quien sigue siendo agente libre, y luego centraron su mirada en Stroman.

«Hay una población de talentos de las Grandes Ligas que no quiere jugar en el estadio de Nueva York», dijo Cashman. “Hace demasiado calor, es demasiado difícil, es demasiado. Ese no es este jugador. Este jugador quería estar aquí. Cuanto mayor es la oportunidad, corre hacia la competencia. Así es como parece haber estado conectado, desde sus días de aficionado”.

Stroman, dos veces All-Star que depende de una bola rápida de dos costuras para generar rodados, tuvo marca de 10-9 con efectividad de 3.95 en 27 juegos (25 aperturas) para los Cachorros la temporada pasada, incluida una primera mitad estelar en la que tuvo marca de 9-6 con una blanqueada y efectividad de 2.96. Stroman reconoció que una lesión en la cadera en la segunda mitad redujo su efectividad.

Stroman se une a una rotación encabezada por el actual ganador del premio Cy Young de la Liga Americana, Gerrit Cole, a la que seguirán Carlos Rodón, Néstor Cortés y Clarke Schmidt en un orden aún por determinar. Con los Yankees ahora mirando al mercado de relevo, Stroman cree que los Bombers pueden tener una carrera profunda en octubre.

«Es por eso que se juega este juego, para ganar campeonatos y llegar hasta octubre», dijo Stroman. “Obviamente creo que este equipo es definitivamente capaz. Al agregar a [Juan] Soto a la alineación, he hablado abiertamente de Soto en el pasado, creo que es posiblemente el mejor bateador del béisbol. Creo que él y [Aaron] Judge son posiblemente uno-dos”.

Como un jugador que anhela descaradamente ser el centro de atención, Stroman no ocultó su deseo de usar uniformes a rayas hace cuatro veranos, y luego apenas ocultó su decepción cuando Cashman se opuso al precio de venta de los Azulejos.

Stroman, producto de Medford, Nueva York, fue enviado a la ciudad que deseaba, pero no al equipo preferido, adquirido por los Mets en un intercambio de tres jugadores. Cashman había comentado que quienes tomaban las decisiones de los Yankees «no creían que [Stroman] marcaría la diferencia» para ese club de 2019, un comentario que el gerente general llegaría a lamentar.

«Me preguntaron por qué no pagamos el rescate», dijo Cashman. “Toronto, al estar en la división, ciertamente nos iba a pedir más en ese momento. Simplemente dije: ‘Por la cantidad de talento que querían recuperar, no iba a marcar la diferencia’. Ese fue mi error, porque entonces la forma en que se desarrolló no fue exactamente como se pretendía”.

Stroman no lo olvidó. En octubre de 2020, Stroman dijo en las redes sociales que, aparte de Cole, no había “ningún lanzador actual de los Yankees que esté en mi liga durante los próximos 5 a 7 años. Su lanzamiento siempre fracasa al final. Esa alineación y esa nómina deberían estar ganando la Serie Mundial a diestro y siniestro… y aún así están en una sequía. Jajaja.»

A petición de Cashman, él y Stroman aclararon las cosas sobre esos comentarios recientemente, y Stroman dijo que «se rieron de ello».

“Seguimos adelante”, dijo Stroman. “Me hizo saber lo interesado que estaba en mí como lanzador; Pensé que yo era alguien que prosperaría en las luces y la presión”.

Stroman también recibió la visita en su casa de Tampa, Florida, del manager Aaron Boone, quien expresó su esperanza de que Stroman sea parte de la fórmula para asegurar el primer campeonato de la franquicia desde que Stroman era un recién graduado de Patchogue-Medford High School.

«Crecí yendo a los juegos de los Yankees», dijo Stroman. “Poder vestir la tela a rayas es algo con lo que todos soñamos cuando éramos niños. No puedo esperar”.

