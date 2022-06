Marcus Smart y Robert Williams, listos para el primer partido de la final de la NBA

«Ahora mismo la situación es manejable» dijo Williams cuando se le preguntó por su dolor de rodilla. «Creo que en los últimos partidos he ido recuperando la rutina y el ritmo, que es lo que necesitaba para llegar listo a este momento».

El pívot, con todo, ha sido marcado por la franquicia como cuestionable, de modo que su participación no está aún 100% confirmada, pero en sus declaraciones ha demostrado sus ganas de ser de la partida. El propio jugador ha reconocido que haber jugado la eliminatoria anterior con minutos reducidos ha sido positivo para él, pues es lo que le ha permitido estar preparado para las Finales: «Creo que ha ayudado, porque en una parte tan importante de la temporada no puedes permitirte tomarte unas semanas de descanso por culpa de una lesión».

Marcus Smart, por su parte, llega con menos dudas tras su actuación en el Game 7 ante Miami, en el que sumó 24 puntos tras disputar más de 40 minutos. El base parece haber dejado atrás por tanto sus problemas en el tobillo, la más grave de las dolencias a las que ha tenido que enfrentarse en estas semanas, aunque, tras dos series tan físicas, habrá que ver cómo responde su cuerpo con el avance de las Finales.

«La del tobillo fue una lesión bastante seria, así que estoy bastante agradecido por poder jugar, incluso por poder caminar» aseguró. «Me duele, pero como mi madre decía siempre, si decides estar en la pista no puedes poner excusas. Si te vas a quejar del dolor, mejor te quedas sentado. Yo pienso jugar, y por mucho que me moleste no puedo dejar que eso me afecte».