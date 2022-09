Marcus Smart ve como un «cumplido» estar en los rumores de traspaso

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- Ha sido un verano extraño para los Celtics. Tras estar en las Finales de 2022 se atisbaban meses para reforzarse y recomponerse de cara a ganar fuerza para un nuevo asalto por el campeonato; sin embargo, no ha sido exactamente así. Cierto es que han mejorado la plantilla con Malcolm Brogdon y Danilo Gallinari (tristemente lesionado de gravedad), pero el tranquilo devenir cambió cuando Kevin Durant realizó su petición de traspaso, y más cuando se supo que Boston había ofertado por él.

Rápidamente surgieron nombres como Jaylen Brown y Marcus Smart. Ellos eran las piezas esenciales de un paquete para hacerse con KD. Tras más de un mes de tensa espera –no por parte de Boston, sino de la NBA en general–, Brooklyn y Durant daban carpetazo al asunto anunciando que seguirían juntos. ¿En qué situación dejaba eso a los jugadores de los verdes? Pues parece que no ha habido consecuencias.

Sobre Brown ya supimos que su compromiso con la organización de Massachusetts seguía inalterable. De Smart hemos tenido menos noticias al respecto hasta ahora, momento en el que ha alzado la voz para señalar que ve un halago en que su nombre aparezca de un hipotético traspaso de tal envergadura.

«Cuando haces negocios, las cosas personales tienen que salir por la ventana y no pueden ser el problema, por lo que no puedes verlo así. Si tu nombre está en lo más alto en unas negociaciones comerciales, lo veo como un cumplido. Significa que los equipos te quieren. Eso es bueno. El problema es que si tu nombre no está, eso quiere de decir que nadie te quiere. Así es como lo estoy viendo y así es como la gente debería verlo. Es difícil, lo entiendo. Cualquier cosa puede suceder», comenta a Nets Wire.

No le falta razón al actual Mejor Jugador Defensivo de la NBA 2021-22. Una vez estás en la rueda de la Liga sabes a lo que te atienes, por lo que perder tiempo en sentirte mal por ello carece de sentido. Smart es un jugador intenso y enérgico, pero sabe diferenciar en qué campos debe mostrarse como tal y en cuáles ser más cerebral.

Relacionado