Marcus Smart superó el coronavirus

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- El jugador de la NBA Marcus Smart dijo adiós al coronavirus.

Apenas 48 horas después de que se había rumorado que se encontraba bien y que no había desarrollado síntomas graves de la enfermedad, el propio protagonista dijo que está plenamente restablecido de la enfermedad, algo que le han confirmado los servicios médicos.

El jugador de los Boston Celtics dio el paso de comunicar públicamente que había dado positivo en el test de coronavirus el pasado 20 de marzo, mismo día que se supo que había hasta dos casos en los Lakers. Desde ese momento entró en cuarentena y por suerte ha superado el virus sin llegar a mostrar síntomas.

A través de su cuenta de Twitter, Smart señaló que el departamento de sanidad le confirmó su recuperación hace dos días. Más allá de su satisfacción por encontrarse bien, Smart ha querido dar las gracias a todos los que le han apoyado en estos días, a la vez que desea lo mejor para todas aquellas personas que se vean afectadas como él.

Corona Free as of two days ago. Cleared by Mass Dept of Health.

Thanks for everyone’s thoughts and prayers and I’m doing the same for everyone that’s been effected by this. Stay safe and stay together- apart!

Much love!

— marcus smart (@smart_MS3) March 30, 2020