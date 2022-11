Marcus Smart se muestra contrariado con la situación de Ime Udoka

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pasado septiembre los Boston Celtics suspendieron a Ime Udoka como su entrenador jefe para la temporada 22-23 alegando una relación sexual inadecuada con una de las integrantes del cuerpo técnico. Esto causó un gran impacto entre los jugadores del equipo, quienes habían avalado su llegada hacía poco más de un año. Entre ellos, el más contrariado parece ser Marcus Smart que, tras publicarse la sanción, seguía pensando que Udoka volvería a entrenar al conjunto verde la próxima temporada. Por lo cual es lógico que se muestre sorprendido por las informaciones que le vinculan con los Brooklyn Nets. «No tiene sentido» cuenta en el Boston Globe.

Smart le da voz a un pensamiento más o menos extendido en el vestuario de los Celtics, donde todavía echan de menos a Udoka. «Obviamente, desearíamos que estuviese aquí. Pero no tenemos el control sobre ello y es un fastidio. Supongo que lo que hizo es suficiente para que no entrene aquí pero si lo haga en otro lugar» ironiza el base. Inmediatamente después de que se hiciese oficial, el todavía entrenador de Boston se limitó a pedir perdón y dar un paso al lado. Aún así, el que fuese su pupilo cree que no le han dejado hablar y explicarse lo suficiente y que en el vestuario les falta información.

«¿Un día están masacrándole y diciendo que quizás no vuelva a entrenar y un par de meses después puede que acabe entrenando a uno de nuestros mayores rivales? No tiene sentido» declara Smart diciendo que siente que la franquicia no tiene en cuenta la opinión de los jugadores. Los lazos de Ime Udoka con los Nets vienen de su etapa como asistente de Steve Nash, en la cual eliminaron a los Celtics en primera ronda de playoffs. Al año siguiente, ya en el otro bando, Boston se tomó la venganza con un 4-0 en la misma fase eliminatoria.

