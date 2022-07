Marcus Smart está encantado con la llegada de Malcolm Brogdon

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- Este año Marcus Smart ha sorprendido a propios y extraños demostrando que al final sí podía ser el base de los Boston Celtics. Sin embargo, cargar con el peso de la creación de los de Ime Udoka le ha pesado demasiado en alguno de los momentos más críticos de los pasados playoffs. Esto no quita ni un ápice de reconocimiento a su crecimiento como organizador, pero sí demandaba de una muleta que Brad Stevens ha tenido a bien en proporcionarle de la mano de Malcolm Brogdon. «Me encanta. Ahora somos dos veteranos que podemos alimentarnos y rotar entre nosotros. No es necesario que uno cargue con todas las responsabilidades. El encaje es perfecto» declara Smart en una charla para The Athletic.

Los Celtics saben muy bien que ninguno de sus jugadores puede aglutinar mucho juego sin el peaje de caer en el error. Tatum ha dado también varios pasos adelante en la distribución, pero él, Smart y Brown tienden al error cuando aumentan mucho su volumen de juego con balón. Conscientes de ello Boston ya se mostró agresivo para obtener a Derrick White y ahora Brogdon debería de ser la apuesta definitiva para descargar al resto de balón mientras se mantiene intacto el solidario juego ofensivo que propone Udoka.

Otro apartado que los Celtics han echado de menos a la hora de la verdad es la profundidad de plantilla. Reducida a apenas siete hombres de extrema confianza. «Una mayor profundidad siempre es bienvenida. El simple hecho de tener más opciones es de gran ayuda» asegura un Marcus Smart ansioso por comenzar una nueva temporada. Quizás al equipo le falte algo para reforzar la rotación interior. Sobre todo dada la edad de Al Horford y los problemas físicos de Robert Williams III. Pero Brad Stevens tiene claro que es momento de poner toda la carne en el asador y que todavía queda offseason por delante.

