Marcos Cross pone en circulación la obra “Notas sobre Derecho Consular, experiencia de un cónsul”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO, RD.- El profesor Marcos Cross, excónsul y exdiputado de Ultramar, dejó en circulación el libro “Notas sobre Derecho Consular, experiencia de un cónsul”, de la editorial Santuario, en la Librería Casa Cuesta, con la participación de los excónsul, Dra. Nidia Paulino, consultora internacional de comunicación política y diplomática dominicana y Manuel Almánzar, profesor universitario.

El texto de este libro se fundamenta en los principios contemplados en la convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares y la experiencia del autor en su gestión durante 7 años como consul general en la ciudad de Madrid, España, en representación de la República Dominicana.

En la actividad desarrollada a casa llena en la Librería Cuesta, participaron personalidades del mundo político, intelectual y de los medios de comunicación.

Destacándose en este acto, el ex procurador de la República, Radhamés Jiménez Peña; el General Candelier, ex jefe de la Policía Nacional; Melaneo Paredes, ex ministro de Educación; Luis Toral, ex gobernador del Banco Central; Francisco Cruz Pascual, vice rector de la Universidad Católica y Félix Almonte, ex director de la Escuela de Comunicación de la UASD.

También asistieron profesores universitarios, como Gisela Romero, Mery Valerio y Modesto Reyes, y comunicadores, Kalil Michel y Julieta Tejada del sta de la Z101, Lenchy Vargas, Francisco Guillen, comentarista de Cavada, Julio Garot y Menoscal Reinoso, de la revista País dominicano temático.

En el área de la diplomacia, estuvieron presentes Elic Fernández, embajador en Guatemala, el excónsul Guerin Medina y el ex vicecónsul David Santana.

El libro consta de 5 capítulos y 256 páginas. Se encuentra a la venta en la Librería Cuesta de Santo Domingo y Santiago de los Caballeros.

