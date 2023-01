Marco Luciano trabaja para volver en salud con los Gigantes de San Francisco

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO.- Como prospecto número 1 de los Gigantes y número 16 de todo el béisbol, según MLB Pipeline, Marco Luciano sabe que lo demostrado el año pasado en el sistema de liga menor de los Gigantes no fue lo que pudo haber sido, ya que una lesión en la espalda le costó aproximadamente la mitad de su campaña del 2022.

Ahora, de cara a los entrenamientos del 2023, el torpedero dominicano ya se encuentra en las instalaciones del equipo de San Francisco en Scottsdale, Arizona, recuperándose de dicha lesión y preparándose para reanudar el bateo y otras actividades de béisbol.

“Estoy trabajando eso”, dijo Luciano, de 21 años de edad. “Me siento bien. Estoy trabajando bien para volver saludable”

Limitado a 65 partidos el año pasado, Luciano pudo mantener sus números mientras estuvo en el terreno, bateando .269/.350/.467 (OPS de .817), mayormente en Clase-A Fuerte. Y conservó el poder demostrado en el 2021, conectando 11 jonrones en 257 visitas al plato la temporada pasada. Sin embargo, Luciano aspira a mucho más en el 2023, lo cual empieza con la salud.

“Cuando tú tienes una lesión, no es lo mismo, porque tú no disfrutas el juego igual”, reflexionó Luciano en una conversación con MLB.com la semana pasada. “Te afecta bastante, porque por ejemplo, a mí me gusta mucho la pelota, pero lo que me gusta es disfrutarla. Tú estás más pendiente como del dolor que de otra cosa. Ahora, cuando tú estás saludable, ahí tú sí puedes ver lo hermoso que es el juego y disfrutarlo y divertirte.

“El año pasado, cuando empecé la temporada, empecé muy bien, porque me sentía bien. Pero después, cuando empezó el dolor, no fue igual. Yo me mantuve, pero ya no era igual, porque ya estaba jugando con un poco de dolor”.

Con OPS de .854 en un total 926 visitas al plato en liga menor desde el 2019 — lo cual incluye una participación en eventos de élite como la Liga Otoñal de Arizona y el Juego de las Futuras Estrellas en el 2021 — Luciano se ha ganado una buena fama como bateador entre las promesas de MLB. Pero su defensa en el campo corto sí se ha cuestionado, con una calificación general de 45 en la escala de 20-80 de los escuchas.

Entre las especulaciones sobre un cambio de posición para Luciano en un futuro, como la tercera base o el jardín derecho, el oriundo de San Francisco de Macorís se ve bastante tranquilo y dispuesto a ser flexible.

“Si el equipo toma esa decisión de cambiarme de posición, yo no tendría problema”, dijo Luciano al respecto. “Pero por ahora, la meta es trabajar para mantenerme en el shortstop. Ésa es la meta mía, lo que yo tengo en mente: Trabajar para mantenerme ahí. Ahora, si el equipo ya me dice que quieren que yo me cambie, que creen que yo les puedo ayudar en otra posición, yo no tendría problema en hacerlo”.

Hace un mes, un cambio de posición — o un canje de Luciano de parte de los Gigantes para adquirir talento en otras áreas — se veía más realista, con el acuerdo informado entre San Francisco y la superestrella de las paradas cortas, el puertorriqueño Carlos Correa. Pero con la cancelación de dicho pacto, el campo corto en los Gigantes se ve menos bloqueado por el momento, con el veterano Brandon Crawford aparentemente volviendo a dicho puesto.

“Lo mío es jugar pelota. Yo juego donde sea”, expresó Luciano, quien tuvo su primera probadita de la Liga Dominicana en el 2022-23 con cinco juegos vistiendo el uniforme de las Estrellas Orientales. “(Agotar) turnos, estar ahí, sentir la emoción del juego y la vibra”.

De recuperarse del todo, Luciano debe de empezar la próxima temporada en Doble-A, con la meta de subir a Triple-A en algún momento. El quisqueyano se niega a ponerse metas específicas de números ni niveles de liga menor para alcanzar este año, sino que quiere ver el progreso de una manera constante.

“La meta mía es siempre aprender”, expresó Luciano, quien tiene afinidad por usar el número 10 en su uniforme, por haber nacido un 10 de septiembre. “Seguir aprendiendo de cosas del béisbol. Siempre en el camino tú vas aprendiendo cosas diferentes. Tú nunca terminas de aprender.

“Hasta cuando tú estás en Grandes Ligas, todavía tú sigues siempre aprendiendo algo nuevo. Entonces, la meta mía es no terminar como yo empecé. Siempre aprender algo nuevo, no importa el nivel ni nada de eso”.

