Marco Luciano encabeza nuevo talento de Lidom

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El campocorto Marco Luciano, de los Gigantes de San Francisco en las Grandes Ligas, cumplió con los pronósticos y este miércoles fue escogido como el primer pick del draft de novatos de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom), por las Estrellas Orientales.

Luciano, de 20 años, es una de las grandes promesas del béisbol organizado, como lo muestra su línea ofensiva de .259 con 19 cuadrangulares y 69 remolcadas en 98 partidos en los circuitos minoritarios de los Gigantes.

En un video proyectado en la plaza Sambil, donde se celebró el sorteo, Luciano agradeció su escogencia como primer pick y la oportunidad de poder accionar en Lidom.

Sobre la escogencia de Luciano, el gerente de las Estrellas, Félix Peguero, dijo que no fue una decisión fácil debido al talento disponible en este sorteo, pero que se sienten bendecidos de haberlo seleccionado al joven torpedero.

En el segundo turno de esa primera ronda los Gigantes del Cibao seleccionaron al también campocorto Noelvi Marte (SEA), de quien el gerente general Jesús Mejía, expresó que entendieron que “es un jugador que puede aportar a corto y largo plazo”, por su parte el jugador externó a través de un video, “espero tener el honor de jugar en nuestro país”.

En la tercera escogencia los Leones del Escogido se señalaron al receptor Yainer Díaz (HOU), sobre este jugador el gerente José Gómez, dijo que “es un cátcher que entendemos que puede ayudarnos de inmediato y tenemos la confirmación de su organización de que podrá estar este año con nosotros”.

Las Águilas Cibaeñas por su parte sumaron al jardinero Alexander Canario (CHIC) con la cuarta escogencia, al respecto, el gerente de los campeones de Lidom, Ángel Ovalles, externó su confianza en que este joven jugador podrá rendir sus frutos en la pelota local y dijo que harán lo necesario para que accione en el torneo que se avecina.

Los Tigres del Licey, en el quinto turno se quedaron con el torpedero Orelvis Martínez (TOR), sobre quien el gerente del conjunto azul, Carlos José Lugo, dijo haber quedado “impresionado” con su capacidad ofensiva.

“El cumple con la condición de ser un buen atleta del campocorto y es un jugador que puede impactar. Me quedé impresionado con su capacidad ofensiva y creo que el posee todas las cosas que buscamos en un jugador”, expresó Lugo.

Los Toros del Este cerraron esta primera ronda escogiendo al parador en corto Rober Puasón, quien pudo externar su alegría por ser escogido en este sorteo desde los Estados Unidos, donde acciona en la actualidad, en liga menor con los Atléticos de Oakland.

“Estoy feliz de que esta organización se fijara en mí para jugar en Lidom, asumo el reto de esta escogencia”, dijo el jugador a través de un audiovisual.

El gerente de los Toros, Reaymond Abreu, destacó el talento de Puasón, de quien dijo que “hay muy buenas posibilidades de que esté este año con los Toros del Este”.

Segunda ronda

En la segunda ronda de escogencias y en el mismo orden de los equipos, las Estrellas tomaron a George Valera, outfielder de Indios de Cleveland; Gigantes a Liover Peguero, campo corot de Piratas de Pittsburgs; y los Leones a Eddys Leonard, campo corot de los Dodgers de los Ángeles.

Las Águilas seleccionaron al jardinero José Rodríguez, de los Medias Blancas de Chicago; el Licey a Joan Rojas, jardinero de los Filis de Filadelfia; y los Toros a Euribiel Ángeles, infielder de los Padres de San Diego.

3ra, 4ta y 5ta rondas

Tercera ronda

Estrellas Endy Rodríguez, C Piratas

Gigantes Wenderl Floranus, P México

Leones Jason Domínguez, OF Yankees NY

Águilas Ezequiel Durán, IF Rancheros de Texas

Licey Elly de la Cruz, IF Rojos de Cincinatti

Toros Enmanuel Valdez, 3B Astros de Houston

Cuarta ronda

Estrellas José Tena, IF Indios de Cleveland

Gigantes Gilberto Jiménez Medias Rojas de Boston

Leones Jhonkensy Noel, IF Cleveland

Águilas Alberto Rodríguez, OF Marineros de Seattle

Licey Nazim Núñez, IF Marlins de Miami

Toros Neifi Castillo, IF Arizona Diamond Backs

Quinta ronda

Estrellas Alexander Ramírez, IF Mets de NY

Gigantes Heriberto Hernández, OF Tampa Bay Rays

Leones Elvis Peguero, P Angelinos de Anaheim

Águilas Euris Pérez, P Marlins

Licey Félix Valerio, IF Cerveceros de Milwaukee

Toros Diego Hernández, OF Reales de Kansas City

En el Draft de Novatos 2021 de Lidom se celebraron un total de 16 rondas e involucró a 307 jugadores, bajo un estricto protocolo de bioseguridad y transmitido por el canal Digital 15 y por la plataforma de YouTube de la liga, bajo la producción y comercialización de Virgilio Rojo y Rafael Almánzar, de la comercializadora deportiva Adcio Media.

