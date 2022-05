Marco Luciano empieza a recuperar su poder en liga menor de los Gigantes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Marco Luciano no ha dado jonrones con mucha frecuencia en el mes de mayo, pero eso podría estar cambiando. El prospecto número 22 de Grandes Ligas y número 1 de los Gigantes se voló la barda por segundo juego consecutivo luego de no dar cuadrangular alguno en un tramo de 11 partidos.

Su bambinazo de dos carreras en el primer inning ayudó a Clase- Alta Eugene a vencer 6-5 a Spokane.

Luciano también conectó un sencillo y ahora batea .300/.366/.530 con 11 extrabases, seis jonrones y 13 remolcadas en 28 partidos del 2022. El torpedero dominicano de 20 años tuvo un OPS de .815, empalmó 19 cuadrangulares y empujó 71 carreras entre dos niveles de liga menor en el 2021, su primera campaña de temporada completa.

Relacionado