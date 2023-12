Marciano Tech pone al Sensei al desnudo y lo tilda de ser el próximo Mantequilla

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El famoso youtuber y experto en tecnología, Víctor Alexis Díaz Holguín, mejor conocido como Marciano Tech, criticó fuertemente a Sebastián Rodríguez, conocido como Sensei, quien asegura que es millonario gracias al trading.

Marciano Tech utilizó una entrevista hecha por el también youtuber Carlos Durán al Sensei, para exponer la supuesta falsa que hay detrás de la riqueza del Sensei, a quien comparó con Wilkin García Peguero (a) Mantequilla, debido a lo que este le promete a las personas. Para el youtuber, una persona con tanto dinero no insiste tanto para que le hagan una entrevista para decir que es rico.

«Esa es la línea de lo que tú tienes que descifrar en esto, ¿Por qué tanta jodedera? (…) él acaba de dar un hack de dinero infinito (…) yo quiero que ustedes se vayan con eso y ya, no quiero que se vayan con más nada, él acaba de dar un hack de dinero infinito, pero adivina qué, ¿Quién tenía un hack de dinero infinito también? Mantequilla, tú le dabas RD$100 y él te daba RD$200», aconsejó, tras ver la entrevista.

«El Sensei anda en un media tours (…), tú no tienes que ver la hora del video, no lo tienes que ver completo, pero las cucarachas que tú tienes aquí en la mente te tienen que decir «es verdad, ahí hay algo raro» ¿Por qué este tipo insiste tanto?, tiene tantos millones de dólares. ¿Por qué tú vas a estar jodiendo tanto dando entrevistas?», manifestó el experto en tecnología.

Marciano Tech también analizó la gorra que utiliza el Sensei, señalando que el logo de la misma es de ROCKET 21.

«El tipo es un influencer de ROCKET 21, (…) para los que no saben ROCKET 21 es esta página en donde tú vas, pides un Take our challenge y tú vas y compras un challenge (…) ese loguito que él tiene ignorante, tonto, el loguito que él tiene es promocionando esa marca, en donde te venden un challenge, te venden la vaina de que tú puedes ser millonario igual que yo, mira todo el dinero que yo tengo, mira todo el dinero que yo hago, ven y comprame un challenge», manifestó.

En ese sentido, explicó cómo se adquieren esos challenges y las pocas o nulas posibilidades que tienen los usuarios de pasar los tres exámenes que le da la marca para poder hacer trading.

«A mi lo que me da pena del Sensei es que tiene 23 años, él va a chocar con una pared, porque él quiere ir muy rápido, no tiene la edad, no tiene la madurez», expresó.

En la entrevista hecha por Carlos Durán, el Sensei aseguró que tiene un patrimonio neto de 7 millones de dólares y describió cada uno de sus lujos comprados supuestamente, sólo con los ingresos del trading.

En ese orden, Marciano Tech expresó que hay gente con mucho más dinero que Sebastián y no andan en tours. «Ese es el punto principal, ¿Para qué joder tanto? ¿Tú con 7 millones de dólares vas a estar dando entrevistas para decir que tiene 7 millones de dólares?».