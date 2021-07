Marciano Tech asegura Goarbit, el negocio que promociona Toxic Crow, es similar al Telexfree y Moneyfree; augura estafa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El experto en temas financieros, Víctor Díaz, mejor conocido como Marciano Tech, aseguró este jueves que la empresa de criptomoneda Goarbit, radicada en la República Dominicana (RD) y que promociona el cantante Urbano Toxic Crow, es similar a los negocios piramidales Telexfree y Moneyfree, por lo que augura que quienes participen en la misma pudieran terminar estafados.

“Este negocio es similar al Telexfree, Moneyfree y Big Connect, los cuales te prometen un alto porcentaje de beneficio. Esto no es nada más y nada menos que este negocio de marketing multi nivel para estafar a las personas”, sostuvo Marciano Tech.

Durante una participación en el programa radial El Mañanero con Boli, de la Bakana FM, Díaz dijo que se ha dedicado a desmontar “esta estafa parte por parte” y que para ello ha realizado dos videos, los cuales ha colgado en su canal de YouTube.

Díaz fundamentó su acusación asegurando que el CEO de Goarbit, Máximo Martínez, no sabe nada sobre el tema y que sus conferencias las ofrece desde una marquesina.

“En estas conferencias él dijo nuestra empresa paga a nuestros inversionistas 800 mil dólares semanal y factura 1.4 millones de dólares semanales, o sea, qué empresa con tanta facturación va a dar una conferencia en una marquesina, vamos a ser más serios con los números”, comentó.

Agregó que le da mucha pena esta situación porque investigando al respecto, descubrió que una de esas conferencias Martínez la impartió en la casa de un pastor.

“Entran por ahí, por la iglesia, a los feligreses que van a la iglesia y al pastor le dicen vengan que le vamos a hablar”, sostuvo Díaz, antes de agregar que las personas que estaban ahí tenían compromiso con el líder del templo cristiano.

Agregó que solo hay que ver la conferencia para darse cuenta que el CEO de Goarbit no sabe nada de criptomonedas.

“Él dijo en una de que van a lanzar una criptomoneda, que la criptomoneda va a costar 25 centavos cuando salga y que van a lanzar cinco millones de criptomonedas cuando salga. Sacas cuenta, 25 centavos por cinco millones, tu sabes la liquidez que ellos tienen que meterle para que cueste 25 centavos”, se cuestionó Díaz.

Recordó que en países extranjeros nadie que cree una moneda puede mover el precio de la misma, pero, sin embargo, el fundador de Goarbit dijo que en 24 horas su moneda costaría 50 dólares.

“O sea, de 25 centavos que él dijo que iba a costar la moneda, en 24 horas iba a costar 50 dólares. Entonces tú dices este men sencillamente no sabe lo que está hablando, no tiene idea de lo que es la criptomoneda, no sabe cómo se mueve, es el mismo esquema de todas las empresas que han salido como estafas en la República Dominicana”, argumentó.

Toxic Crow es inversionista y promotor de Goarbit

Uno de los inversionistas y promotores de Coarbit es el exponente de música urbana Toxic Crow.

Tras ser preguntado sobre si el artista tendría responsabilidad penal en caso de que la empresa fracase y llegue a la justicia, Marciano Tech respondió que no, porque este es un simple inversionista.

“Entonces Toxic Crow es simplemente en esta guerra que yo tengo con Goarbit es un daño colateral”, indicó Marciano Tech, antes de agregar que por eso ha tratado de no mencionarlo.

Recordó que todos los que están en la empresa son inversionistas, por lo que el día “que esto explote a nadie del que entre a la empresa la justicia no lo podrá perseguir, porque ellos son inversionistas igual que tú”.

“Porque vuelvo y digo, él simplemente es un inversionista de la empresa, alguien que está entrando dinero, supuestamente”, manifestó.

No obstante, insistió en que le da curiosidad que un hombre millonario como Toxic Crow “se esté metiendo en este tipo de estafa”.

