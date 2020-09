Marchena responde a denuncias de irregularidades en subsidio Quédate en Casa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Administración del Gabinete Social durante los años 2012-2020 respondió este miércoles a la denuncia sobre irregularidades en el manejo de fondos del programa Quédate en Casa, que alega esta gerencia repartió 1,877 millones de pesos en subsidios por el COVID-19 de forma irregular.

A través de un comunicado de prensa, el ex vocero de la presidencia Roberto Rodríguez Marchena calificó como una falta a la realidad el alegato de las actuales autoridades de que la inclusión de personas que no figuraban en la base de datos significa una erogación que se realizó sin “ninguna base técnica”.

Señalaron que su discurso del miércoles 25 de marzo el expresidente de la República, Danilo Medina, recalcó que el programa Quédate en Casa era “para los trabajadores informales de menores ingresos y las familias en condiciones de vulnerabilidad…”

“En ese tenor, es preciso recordar a la opinión pública que en una rueda de prensa pública el 23 de abril del 2020, la ex Vicepresidenta y pasada Coordinadora del Gabinete Social anunció la ampliación del programa Quédate en Casa para incluir sectores informales que no se encontraban beneficiados por las ayudas sociales y no disponían de empleo formal”, explica el comunicado.

Recordaron que, se procedió a “la inclusión de 70 mil hogares adicionales al primer grupo de 1.5 millones que ya formaban parte del programa Quédate en Casa, para dar respuesta a solicitudes que hemos validado en el sistema, y que se corresponden con las necesidades de sectores del mercado informal, como saloneras, motoconchistas, taxistas y chiriperos; organizaciones de la sociedad civil que trabajan con VIH/SIDA, artesanos, buhoneros, vendedores ambulantes y otros más.”

A partir de dicha rueda de prensa, se habilitó un formulario en el portal web quedateencasa.gob.do, para que todo el que entendiera que calificaba para el programa por sus condiciones sociales, pudiera facilitar sus datos y ser validado en diversas bases de datos, incluyendo la del Sistema Único de Beneficiarios. En adición, se habilitaron canales para que instituciones públicas y privadas, personalidades de la vida pública e interesados, pudieran enviar listados para fines de ser validados y contrastados con las diversas bases de datos.

Se dio respuesta a varias correspondencias remitidas a la comisión presidencial para atender al COVID y directamente al Gabinete Social. Algunas de las instituciones que podemos mencionar son las siguientes: ACROARTE, Sociedad Dominicana de Medios Digitales, Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes, Pastores de Iglesias Cristianas, FENATRADO, diversas Asociaciones de Choferes del Transporte Público, Confederación Nacional de la Unidad Sindical, miembros del Congreso Nacional, diversas asociaciones sin fines de lucro, asociaciones de buhoneros, domésticas, saloneras y muchos otros más. En todos los casos, los listados fueron cruzados con las diversas bases de datos y solo se habilitaron los que calificaron.

Este proceso fue explicado en detalle y con ejemplos en rueda de prensa del 29 de abril del 2020, donde incluso se mostraron ejemplos de personas que habían reclamado al ser excluidas del programa y otras que no calificaban para el mismo.

También se explicó que aquellos que no formaban parte de la base de datos del SIUBEN, pero que aspiraban a formar parte del programa, serían revisados en las bases de datos de la Tesorería de la Seguridad Social, del programa FASE y del programa Pa’ Ti, para evitar duplicidades. Y que, además, se verificaría si eran parte del hogar de algún otro beneficiario. Estos procesos se repetían antes de cada ciclo de pago para asegurar una base de datos lo más diáfana posible.

En resumen, las personas adicionales que no estuviera en la base de datos del SIUBEN, tenían que cumplir los requisitos siguientes: (a) No ser miembro de un hogar que ya fuera beneficiado por el programa Quédate en Casa; (b) No ser beneficiario de los programas FASE o Pa’ Ti; (c) Que no existieran observaciones a su cédula en el maestro de cedulados de la Junta Central Electoral.

En adición a las 70 mil familias adicionales incluidas, se procedió a la sustitución de 45,000 familias de la base de datos del SIUBEN, que originalmente fuero incluidas, pero que luego de un mes no habían consumido el subsidio Quedate en Casa, lo cual también fue anunciado públicamente.

Si persisten inquietudes sobre el destino de estos recursos, la Coordinación del Gabinete Social puede requerir a las empresas procesadoras de pagos (CARDNET y VISANET), que remitan el detalle de las transacciones de todos los beneficiarios del programa Quédate en Casa, indicando el lugar en el cual realizaron sus transacciones y uso de fondos correspondientes.

Es preciso aclarar que los fondos que no son utilizados por los beneficiarios retornan al Estado mediante un procedimiento administrativo habilitado a tales fines, validado por el Ministerio de Hacienda y los organismos de control interno.

Se recuerda que, el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno dominicano, Tony Peña Guaba, afirmó en una rueda de prensa que 101,743 personas fueron beneficiadas por los subsidios del programa social Quédate en Casa “sin estar dentro de los parámetros de pobreza”.

“Es una irresponsabilidad haber entregado ese dinero sin estar calificado por el SIUBEN”, dijo Peña Guaba.

El responsable de las políticas sociales del Gobierno que preside Luis Abinader desde el 16 de agosto pasado anunció que a partir de octubre solo recibirán los subsidios creados debido al COVID-19 aquellas personas que estén en el “mapa de la pobreza”.

No obstante, recalcó que se mantendrán los subsidios a las personas que “han caído a una situación de vulnerabilidad” o de pobreza.

Peña Guaba rechazó acusar de corrupción a la administración pasada, aunque instó a las anteriores autoridades a dar explicaciones por estas irregularidades.

Del mismo modo, el Gobierno denunció que el anterior Ejecutivo también incluyó a “más de 5,000 comercios” de forma irregular en la lista de establecimientos donde se puede comprar con la tarjeta asociada a los programas sociales.

El Gobierno de Danilo Medina creó una serie de programas sociales, entre ellos Quédate en Casa, FASE y Pa’Ti, para brindar asistencia a los millones de afectados por las restricciones impuestas debido a la pandemia.