Marchan por promesas incumplidas del Gobierno en Licey y Canca La Reina, Santiago

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Organizaciones populares y sociales del Municipio de Licey al Medio y Canca La Reina se lanzaron a las calles en contra de las promesas incumplidas por parte del actual y el pasado gobierno.

La tarde del jueves una considerable cantidad de personas protestaron exigiendo la construcción de puentes, carreteras, sistemas cloacales y agua potable, así como la edificación de escuelas, canchas, contaminación de ríos y los altos precios de la canasta familiar.

Afirmaron que las comunidades están huérfanas de las autoridades gubernamentales y que sus luchas continuarán sin importar el partido o gobierno que esté en el poder.

“Estamos aquí demostrando que nuestra comunidad sigue en lucha, que no es verdad lo que se dice, que ya no va haber protestas, ahora es que habrá protestas porque las necesidades están ahí, nuestra lucha no es política, nuestra lucha es reivindicativa, le hemos hecho protesta a todos los gobierno y si este no cumple como no está cumpliendo no será la excepción y no nos importa quienes estén en el gobierno, reiteramos nuestra lucha va a continuar hasta que se le den solución a los problemas”, manifestaron.

Por su parte Carlos Duran, dirigente del frente amplio de lucha Juvenil (Falju), expresó que están realizando un llamado pacifico como demostraron en la marcha cívica realizada anteriormente, “pero diciéndole al Gobierno que si no hay soluciones para las comunidades, habrá huelga por tiempo indefinido a partir de abril, estas comunidades no aguantan más promesas incumplidas del Gobierno”.

