Marcelo Bermúdez, símbolo de coherencia

1.- Para escribir debo sentirme motivado; tener una causa que me impulse a exponer ideas para que queden debidamente cristalizadas.

2.- Por llegar a más de ocho décadas de existencia, y haber incidido en la vida pública desde mi adolescencia, sé del accionar político y social de dominicanos y dominicanas de pasadas y la presente generación.

3.- Lo que me lleva a elaborar este trabajo es que en el curso de esta semana tuve la oportunidad de compartir con varios amigos y compañeros, y en particular hablar un largo rato con Marcelo Bermúdez, sobre hechos ocurridos en el país, y de los cuales él ha sido uno de sus actores. Para mí, estar con Marcelo es pasarla bien, porque conozco de su reciedumbre, sensibilidad y convicciones democráticas.

4.- Por allá, en los primeros años de la década del 50 del siglo pasado, conocí a Marcelo, y desde esa época mantenemos relaciones políticas y de amistad. La primera vez que hablé de política con Marcelo, me contó de su participación en 1946, con la Juventud Democrática, organismo dependiente del partido Socialista Popular-PSP-.

5.- Marcelo, por su resistencia a la tiranía de Trujillo, fue detenido en Santiago de los Caballeros, en enero del año 1960, por el Servicio de Inteligencia Militar-SIM-, y trasladado al centro de torturas La 40, donde le sometieron a fuertes tormentos.

6.- Luego de salir de La 40, fue enviado a la cárcel de La Victoria, hasta que, después de cumplir condena, sale al exilio y es hecho preso en New York, donde por manifestaciones que efectuamos dominicanos, puertorriqueños y cubanos, fue puesto en libertad.

7.- Ante el golpe de Estado al gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, en 1963, el Movimiento Revolucionario 14 de Junio, del cual Marcelo era miembro, respondió en 1964, con un movimiento guerrillero en distintas regiones del país.

8.- Marcelo, conjuntamente con otros compañeros, bajo la dirección de Manuel Aurelio Tavárez Justo, formó parte del núcleo guerrillero que operó en la Sección Las Manaclas. La mayor parte de sus integrantes fue fusilada; Marcelo y otros de sus camaradas fueron hechos prisioneros, luego puesto en libertad y nuevamente al exilio.

9.- La vida de Marcelo, se puede sintetizar y descomponer diciendo que ha sido la de un hombre útil a la sociedad humana, expresada en los valiosos aportes que le ha hecho de manera desinteresada.

10.- Por formación personal e ideológica, no me presto a lisonjear. Soy contrario a las alabanzas de personas con el fin de, sin causa, enaltecerlas.

11.- No es cuestión de tratar de elevar a la divinidad a Marcelo Bermúdez, ni mucho menos exaltar su persona para sembrar un ídolo en la conciencia de mis conciudadanos.

12.- Me sentiría no ser sincero, si no digo lo virtuoso que ha sido el accionar de un ente como Marcelo Bermúdez, así como el criterio que tengo de su persona y su historia de lucha política y social.

13.- Exponer con relación al obrar de Marcelo Bermúdez, es contribuir a que la juventud de hoy tenga un referente, un dominicano en quien hacer surgir, para inspirarse en la actividad política, con sentir democrático, por ideas renovadoras e ir a la batalla social por el bienestar de su país.

14.- Marcelo, al igual que mucho de su época, llegó a la política para, de manera franca, sincera y honesta, abrir espacios en procura de construir aquí un nuevo orden social en provecho de todo su pueblo.

15.- Es mi creencia que aquellos dominicanos y dominicanas, que no estamos dominados por mezquindades, de la misma manera que censuramos las inconductas, el incorrecto proceder de los que dan los malos ejemplos, debemos resaltar los méritos de quien se ha portado bien en su vida privada, familiar y pública.

16.- Nuestro país tiene en Marcelo Bermúdez, a un patriota que, además, puede servir de ejemplo como ciudadano, buen padre de familia, esposo solidario, empresario moderno, escultor renovador y buen amigo. Eso se llama llevar una vida de coherencia.

Por: Ramón Antonio Veras

