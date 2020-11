Marcell Ozuna y sus principales pretendientes en agencia libre de MLB

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La agencia libre ha comenzado. Ésta será una temporada muerta como ninguna otra que hayamos visto, lo que tiene sentido después de una campaña tan peculiar. No podemos pretender que las cosas se normalicen ahora.

Durante las próximas semanas, estaremos dándoles un vistazo a los mejores agentes libres y clasificando a sus principales pretendientes. Muchos equipos quieren lo mejor de lo mejor. Pero, ¿cuáles tienen las mayores posibilidades de firmarlos? Ésa es la meta de los Power Rankings de la Agencia Libre: Darles nuestras mejores suposiciones.

Hoy, le damos un vistazo a Marcell Ozuna. Es increíble lo cerca que estuvo el quisqueyano ganar una Triple Corona en el 2020. Tuvo 13 puntos menos de promedio (lo cual equivale a tres hits) que su compatriota Juan Soto, quien fue el campeón de bateo.

El contrato de un año que firmó Ozuna con los Bravos no pudo haberle resultado mejor, en particular porque Atlanta pudo utilizar al dominicano como bateador designado, algo que el equipo no tenía idea iba a ser posible cuando lo fichó. Todavía no sabemos si la Liga Nacional tendrá BD nuevamente en el 2021, pero es algo bien importante para Ozuna. Mantener el BD en el Viejo Circuito de inmediato multiplicará su número de pretendientes. Para esta conversación, supongamos que ya sabemos que habrá BD en la Liga Nacional. Es mucho más divertido así.

Hagamos algunas predicciones con respecto a Ozuna. Presentamos los Power Rankings de Marcell Ozuna.

1 Bravos

En el 2020, Ozuna se convirtió en el jugador que vimos en su último año en Miami y que los Cardenales no vieron en las dos temporadas del dominicano en San Luis. Fue la mejor campaña de su carrera hasta la fecha, en parte porque Ozuna finalmente estuvo en salud. Pero el equipo con el cual lo logró – un club que estuvo bien cerca de avanzar a la Serie Mundial – no será ignorado ni por el cañonero ni por sus representantes. Los Bravos son un equipo de lujo, por lo que Ozuna estaría rodeado de talento y obviamente se siente a gusto en Atlanta. A Ozuna y sus representantes les gustaría asegurarse de que el BD sea una opción, pero los Bravos son los favoritos claramente.

2 Medias Rojas

Claro, los Medias Rojas primero que nada necesitan pitcheo, pero han dejado saber que están listos para invertir dinero y sumar a Ozuna a un lineup ya de por sí potente le daría a su cuerpo de lanzadores suficiente margen de error. Los Medias Rojas ya tienen a J.D. Martínez como BD, pero Ozuna probablemente podría ocuparse del jardín izquierdo del Fenway Park. Dependiendo de por cuánto tiempo firmara, Ozuna podría luego ocupar el lugar de Martínez como designado. Además, los fanáticos de los Medias Rojas lo adorarían. Imaginen cómo lucirían esos cañonazos suyos volando el Monstruo Verde.

3 Medias Blancas

Ozuna teóricamente les daría los Patipálidos lo que esperaban les diese el también dominicano Edwin Encarnación en el 2020, y el siempre relajado Ozuna encajaría a la perfección en ese lineup. ¿Pero se llevaría con el nuevo manager Tony La Russa? Las temporadas más frustrantes de Ozuna fueron en San Luis, y el generalmente tranquilo Ozuna es exactamente el tipo de jugador que tradicionalmente ha tenido choques con La Russa.

4 Mets

Los Mets han sido incluidos prácticamente en la lista de interesados en cualquier jugador, y si bien Ozuna no cuadra tan bien en el roster de Nueva York como Trevor Bauer o J.T. Realmuto, ayudaría a balancear una alineación con demasiados bateadores zurdos. Aunque Realmuto también haría eso, claro. Ozuna sería un éxito en Queens y sería por otro lado una manera de hacer molestar a los Bravos.

5 Rangers

Los Rangers fueron el otro equipo principal que apostó fuerte por Ozuna la pasada temporada muerta, pero las cosas han cambiado mucho para ellos y para Ozuna este año. Los Rangers todavía se consideraban dentro de la organización como contendientes antes de la campaña del 2000 y estaban inaugurando un nuevo estadio. Por su parte, Ozuna viene de jugar en las últimas dos Series de Campeonato de la Liga Nacional y tendría más sentido para él irse a un equipo contendor.

6 Mellizos

Si el dominicano Nelson Cruz firma con otro equipo, Ozuna es un reemplazo más que adecuado y que, además, es una década más joven. Este equipo seguiría conectando un montón de cuadrangulares.

7 Padres

La rotación pareciera ser la principal prioridad de los Padres, particularmente ahora que saben que Mike Clevinger se perderá todo el 2021. Pero si se queda el BD en la L.N., Ozuna seguramente elevaría el nivel de esta alineación. Y subir de nivel es lo que se necesita para tratar de alcanzar a los Dodgers.

Otras posibilidades

Astros: Ciertamente están cortos de jardineros, pero con el cubano Yordan Álvarez ya tienen a alguien que probablemente necesite seguir como BD a tiempo completo.

Cardenales: San Luis necesita ofensiva, pero después de dos decepcionantes años con Ozuna, es difícil imaginar a los Cardenales tomando otra vez ese camino.

Marlins: Christian Yelich y Giancarlo Stanton no van a regresar para repetir aquel increíble trío de jardineros del 2017. Pero quizás la nueva gerente general Kim Ng trate de traer de vuelta a la tercera pieza. Claro está que los Marlins se beneficiarían de un bateador como el de Ozuna.

Nacionales: Esto probablemente requeriría del BD en el Viejo Circuito, pero Ozuna luciría de maravilla detrás de Trea Turner y de Soto.