Marcell Ozuna sale en libertad, luego de incidente con su esposa

EL NUEVO DIARIO, ATLANTA – El jardinero dominicano de los Bravos de Atlanta, Marcell Ozuna, fue liberado de la este lunes por la tarde después luego de que el pasado fin de semana fuera arrestado por la policía por violencia doméstica

Ozuna, fue ingresado en la cárcel del condado de Fulton por la policía de Sandy Springs por dos cargos de delito menor, agresión-violencia familiar y delito grave agravado-estrangulamiento, luego de que los oficiales le sorprendieran agrediendo a su esposa.

El jugador de los Braves hizo su primera aparición en la corte por esos cargos a través de una videoconferencia el lunes por la mañana. “Llegamos ante el tribunal, el Sr. Ozuna y yo, sin duda alguna, con un entendimiento y aprecio por la gravedad de los cargos presentados en su contra durante el fin de semana. Respetuosamente presento que hay otros hechos adicionales que se presentarán y que pondrán este incidente en una perspectiva más adecuada “, dijo el abogado de Ozuna, Lars Anderson, al juez durante la audiencia, según reportó Sumario Deportivo.

Debido a la gravedad de las acusaciones, la fiscal adjunta de distrito del condado de Fulton, Simone Hylton, no pidió al juez ninguna fianza. “Al estado le preocupa que, en este caso, según la orden, el acusado amenazó con matarla, luego procedió a estrangularla de tal manera que el estrangulamiento no se detuvo hasta que oficiales del Departamento de Policía de Sandy Springs ingresaron a la casa e intervinieron en este acto “, dijo Hylton a la corte.

Pero un abogado de la Sra.Ozuna dijo que quería que liberaran a su esposo. “Mi cliente ha expresado que no tiene miedo inminente de muerte o daños corporales. Actualmente se encuentra en el condado de Miami-Dade en el estado de Florida, que está bastante lejos del estado de Georgia en esta situación particular. Ella ha expresado que no tiene objeciones y que le gustaría que el padre de sus hijos quedara en libertad bajo algún tipo de fianza”, dijo Alejandro De Varona, abogado de la señora Ozuna. El juez Ashkey Osby finalmente se puso del lado de Ozuna y ordenó una fianza de 20.000 dólares. Ella estipuló que él no debe tener contacto con su esposa, pero puede tener contacto con sus hijos a través de un tercero.

El abogado de Ozuna describió la relación de la pareja como tóxica en el mejor de los casos y dijo que están en proceso de divorciarse. También dijo que hay más en la historia. “Entendemos que los oficiales pudieron haber presenciado ciertos eventos al final de este altercado, sin embargo, hubo eventos que lo estaban sucediendo”, dijo Anderson, quien no dio detalles. Ni Ozuna ni su abogado quisieron dar más detalles sobre eso y no ofrecieron más comentarios mientras salían de la cárcel del condado de Fulton poco después de las 5:30 p.m. Lunes. Su próxima comparecencia ante el tribunal no ha sido programada.

