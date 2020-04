VÍDEO: Marcell Ozuna revela que ya se anotó para el Clásico Mundial de Béisbol

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pelotero de Grandes Ligas, Marcell Ozuna, reveló este domingo su intención de asistir al próximo Clásico Mundial de Béisbol, a celebrarse en marzo del 2021.

Ozuna habló sobre su intención de ir al evento más importante entre países, en un Instagram Live con este redactor.

“Yo hablé con el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedobe), Juan Núñez, y Amaury Nina. Les dije que yo voy en cualquier posición, pero voy, quiero representar a mi país”, dijo Ozuna, quien firmó por un año con los Bravos de Atlanta y 18 millones de dólares.

“Mis intenciones es jugar, ser parte de gran equipo”, añadió Ozuna, de 30 años de edad, nacido en Santo Domingo, pero luego se fue a vivir a Boca Chica.

Reveló además que si la temporada de Grandes Ligas se acorta por la pandemia del coronavirus, jugará la temporada 2020-2021 con los Gigantes del Cibao.

“Sí, si todo esto sigue, si la temporada se reduce tengo que jugar en mi país, con los Gigantes, para agotar más turnos”, indicó.

Rememoró sus primeros pasos con los Gigantes, equipo el cual fue drafteado en el 2011, como el primer pick del equipo y tercero overall.

“Recuerdo en el 2012-2013 cuando yo inicié, que en 20 juegos yo tenía 8 jonrones, ese año yo iba a meter como 30, pero me puse a hablar sobre en una entrevista y los pitchers me cogieron la formula y de ahí solo metí una más”, narró. “Recuerdo a Yunesky Maya, a quien no le podía batear, pero una vez le dije al Lembo (Moisés Sierra) que me tenía harto y que se la iba a sacar y después de ahí le di muchos palos.

Recordó ese trabuco de los Gigantes que tenía a Nelson Cruz, Jean Segura, Alexis Casilla, y se lamentó que tuvo estar en el corona en la temporada 2014-2015, luego de que se lesionó en Grandes Ligas.

Denunció de algunos clubhouse de los estadios de la Lidom, que dejan mucho que desear, por lo que entiende que los equipos deben invertir más en ese asunto, para el agrado del pelotero.

Sobre lo de jugar en Arizona, un tema que ha estado en la palestra publica de los equipos de MLB, dijo que no importa donde lleven esta temporada, lo que le importa es jugar, pues es un soldado y él va a donde mandan sus jefes de Atlanta.

Mike Trout y Clayton Kershaw han dicho que no quieren jugar en Arizona, porque no se quieren alejar de su familia.

“Es que ellos (Trout y Kershaw) tienen contratos por muchos años, yo no, yo tengo que jugar y mostrarme para seguir mostrándome y conseguir un contrato multianual, es mi meta”, revela.

Dijo que su amigo es Robinson Canó, quien ha estado con él siempre. Recordó al lanzador Ricky Nolasco, la primera persona que lo acogió cuando él subió a Grandes Ligas en el 2013 con el equipo Marlins de Florida, para ese entonces.

Habló sobre su fundación Geymar Helping, el cual ayuda a personas necesitadas de Boca Chica y San Pedro de Macorís. “Ayudamos siempre en lo que podamos, no me gusta ventilar lo que doy, me gusta más ayudar sin esperar una foto”, subrayó.

Recientemente la fundación, que dirige su esposa Génesis de Ozuna donaron insumos a instituciones e iglesias del municipio de Boca Chica, para miles de personas, con el propósito de paliar la pandemia del COVID-19.

La fundación también entrega juguetes en enero de cada año, para ayudar a los niños y niñas de Boca Chica y San Pedro.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

@WILLIAMAISH

