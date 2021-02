(VIDEO) Marcell Ozuna afirma le afectó ser DH para conseguir contrato de US$100 millones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BOCA CHICA.- Marcell Ozuna, quien el viernes pactó con los Bravos de Atlanta por 4 años y US$65 millones, con una opción para una quinta temporada por US$16 millones, y una indemnización de US$1 millón, reveló este miércoles que jugar como designado la temporada pasada le afectó para conseguir un contrato más grande.

“Me afectó ser bateador designado para poder conseguir un contrato de más de 100 millones (de dólares)”, dijo Ozuna a la prensa Dominicana en su natal Boca Chica. “Ellos (los equipos) piensan que el designado es un cero a la izquierda, pero no es así”.

El dos veces convocado al Juego de Estrellas y dos veces ganador del Bate de Plata también ganó un Guante de Oro en el 2017. Sin embargo, estuvo como bateador designado para 39 partidos en el 2020 y sólo 21 en los jardines.

“Para conseguir un contrato de 20 millones por año me perjudicó ser un bateador designado, sin dudas”, añadió el Oso, quien reunió a la prensa, en el área de restaurantes del Parque Food Trucks Geymar, ubicado en la Calle Juan Bautista Vicini, próximo a la autopista Las Américas en Boca Chica. “Siempre estuve buscando un contrato multianual y lo conseguí”, argumentó.

“Yo soy un buen jardinero, yo no soy un designado”, dijo airoso. “Aunque al final me da igual ser designado o no, lo que quiero es estar en el line up”.

Cuestionado sobre si está de acuerdo con el designado universal, señaló “claro, estoy de acuerdo con el bateador designado en las dos ligas, así se cuidan los lanzadores”

Ozuna viene de una impresionante temporada con los Bravos, quedándose cerca de llevarse la Triple Corona de bateo de la Liga Nacional. Lideró el Viejo Circuito en jonrones con 18 y en carreras empujadas con 56 y terminó en el tercer lugar en promedio de bateo. Su línea de bateo fue de .338/.431/.636.

“Me sentí que fui un MVP el año pasado”, señaló.

Sobre sus metas para la temporada del 2021, Ozuna piensa en la calidad de los Bravos es para ir lejos.

“Este equipo de los Bravos tiene la calidad y profundidad para ganar una Serie Mundial. En la temporada pasada estuvimos muy cerca. Estuvimos a sólo un juego de llegar a la Serie Mundial. Tengo mucha fe que lo lograremos este año”, comentó.

“Espero ir a una Serie Mundial. Tenemos gran equipo en Atlanta”, insistió.

Cuestionado sobre el por qué quedarse en Atlanta, aun cuando recibió ofertas publicas de varios equipos, incluso la de los Rays de Tampa, aseguró que “una razón muy importante por la cual firmé con los Bravos es el gran compañerismo que existe en el equipo. Estoy muy orgulloso de ser parte de esta gran franquicia. Hay una gran armonía entre todos”.

“El equipo de los Bravos de Atlanta me dio la oportunidad de mostrar mi talento. Me he sentido como en mi propia casa. Me han dado un gran trato. Por eso tomé la decisión de firmar con ellos”.

Por último, Ozuna dijo que le gustaría jugar en algún momento de su carrera con los Gigantes del Cibao “siempre está en mi mente jugar en el país y con mi equipo de los Gigantes”.

“Acuña (Ronald) es un muchacho, es buen tipo, le gusta divertirse. No cuestiono que él tenga más espacio en la prensa. Me enfoco en jugar pelota”.

“Si hay alteración o no con la pelota para la temporada 2021, me da igual”.

“El juego de antes era mejor, ahora hay más reglas. Las modificación a las reglas del béisbol han hecho que se pierda la diversión”

“Estoy de acuerdo con las revisiones de jugadas”

“Desde pequeño siempre soñé con ser grande en la vida”

