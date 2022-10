Marcela Cardona Sánchez, turista afectada en Bávaro: Lo importante es que estoy viva, Dios hizo un milagro; no juzgo al conductor ni lo sucedido

Comparte esta noticia

ELNUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Para Marcela del Socorro Cardona Sánchez, una de las turistas que resultó herida en el accidente del pasado jueves 6 de octubre en Bávaro-Miches, la vida le ha dado una segunda oportunidad de vivir y de ayudar a los demás a través de su experiencia, asegurando además que no cree ni piensa que el conductor del autobús haya decidido provocar lo sucedido de forma intencional, razón por la cual no juzga al conductor, y por el contrario da muchas gracias de que “está viva y junto a su familia”.

“Yo no creo que el chofer del autobús se iba a montar pensando hoy me levanto a matar tantas personas y a accidentar tantas, y decir ese es mi propósito en la vida. Son situaciones que pasan, y si el no estaba bien o no lo estaba no es de juzgar, son situaciones que pasan como cuando se cae un avión o cuando se voltea un barco, son cosas fortuitas que pasan, y yo iba ahí con mi esposo y mi hijo”, aseveró.

Igualmente, Marcela dijo que ahora lo más importante es que ella “está viva” a pesar de lo que le tocó vivir durante sus vacaciones, y de que fue amputada de uno de sus brazos debido a los traumas recibidos.

Marcela conversó desde el hospital en una entrevista exclusiva ofrecida al periódico El Nuevo Diario, con la intención de dar a conocer su parecer sobre su situación actual.

“Esto es un proceso, no es que esté cien por ciento, pero si ya muy recuperada, ya que recibí bastantes golpes, fue bastante fuerte lo que me pasó, y la verdad que estar aquí fue un milagro”, sostuvo Marcela, quien es psicopedagoga e imparte materias de proyecto de vida, enseña a realizar entrevistas de trabajo, entre otras cosas, en su natal Medellín.

“Mi trabajo consiste en ayudarlos a mirar la vida de otra manera, que no siempre estén pensando en la parte material y en cómo la sociedad los quiere ir envolviéndolos”, resaltó.

Trato recibido de los dominicanos

Asimismo, Marcela indicó que “Dios le puso un milagro y unos ángeles como médicos, un milagro tras otro, ya que uno de los doctores me tomó un cariño muy especial como si fuera su hija, yo siempre he dicho que no hay nada que el amor no cure”, acotó.

En ese orden, dijo que no tiene ninguna queja durante su estadía en el hospital, ya que le han tratado de una forma hermosa, empezando por las auxiliares de enfermería, los doctores y demás miembros del personal.

Acompañamiento emocional

Sobre el equipo que tiene asignado como apoyo, narró que tras despertar de la cirugía siempre ha tenido personas a su alrededor que le acompañan, como es el caso de su madre la señora Elvia y su hermana Sandra, quienes vinieron a República Dominicana desde Colombia para acompañarle en todo el proceso que ha vivido desde el pasado jueves 6 de octubre.

En ese orden, dijo que también ha recibido apoyo por parte del Estado dominicano, ya que le fue puesto un equipo que siempre ha estado a su disposición, al igual que a los demás turistas accidentados, con la intención de que no se sientan desprotegidos ante el lamentable incidente ocurrido durante sus vacaciones.

“Siempre he visto personas acompañándome, yo estaba como perdida y mi familia sonriendo de la felicidad porque había despertado, siempre presentándome a alguien, siempre bien acompañada de verdad”, resaltó.

Ánimos de volver a RD

Para Marcela su visita a República Dominicana se vio interrumpida por el accidente, pero tiene todo el ánimo del mundo para volver y ver lugares que dijo visitará una vez se recupere.

“Yo dije pero cómo es posible que esté en República Dominicana 15 días y no conozca nada, aquí hay que volver ya recuperada, a disfrutar de esos sitios tan hermosos que había investigado por internet”, indicó.

Proyecto personal

Marcela contó que tiene pensado iniciar en su país un proyecto personal alusivo a la experiencia de su accidente, ya que indica que si Dios la salvó es porque tiene un propósito especial con ella.

“Fui una de las afortunadas, porque a pesar de que perdí mi brazo y tengo otras cositas, por lo menos me dejó con vida, y alguien irá contándome qué es lo que quiere de mí, y ese es un proyecto que yo tengo”, expresó.

