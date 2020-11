Marca País más que slogan y logotipo

Describir en una frase o en un simple símbolo lo que somos los dominicanos, lo que produce nuestra tierra y lo que representan nuestras inigualables playas no es una tarea fácil y cuando ya se creía todo el proyecto terminado resulta que alguien de tierras muy lejanas refutó, a través de las redes sociales, la originalidad de la marca que va a representar ante el mundo este paradisíaco país de hombres y mujeres con valores y de gran capacidad de trabajo en diferentes áreas.

La Marca País es la estrategia con que se va a capitalizar lo que es la reputación de un país hacia los mercados internacionales. Se puede llegar a confundir con alguna campaña para promover el turismo, sin embargo, es una propuesta de lo que ofrece un país tanto a los visitantes como a los inversionistas. Se enfoca básicamente en el turismo, las exportaciones y la inversión extranjera, de manera directa.

Este proyecto publicitario no debe ser solo atractivo para los turistas que nunca han venido al país, sino para aquellos dominicanos que tienen muchos años sin regresar a su patria, por diferentes razones que varían desde el tipo de trabajo que realizan, hasta problemas de salud o quizás se encuentran en situaciones delicadas que no les han permitido lograr su legalidad en ese territorio y regresar periódicamente a su nación.

La Marca País debe contener palabras emotivas, descriptivas y altruistas que queden en la cabeza de dominicanos y extranjeros con solo verlas escritas o escucharlas por diferentes medios.

Algunas frases pasan ahora por mi mente y deseo compartirlas con ustedes: “República Dominicana para todos”; “República Dominicana es tuya”; “República Dominicana te envuelve”; “República Dominicana te inspira”; “República Dominicana es progreso”; “República Dominicana te espera”; “República Dominicana es libertad”; “República Dominicana hospitalaria”; “República Dominicana crece”; “República Dominicana es verdor”; “República Dominicana es sol, playa y arena”; “República Dominicana centro del Caribe”; “República Dominicana triunfa”; “República Dominicana, la tierra del cacao y el café”, parece fácil pero en verdad no lo es tanto.

Es muy importante que se ubique, geográficamente, dónde nos encontramos y lo que representa el país desde el punto de vista geopolítico, por eso si me preguntaran les diría que me gusta mucho este slogan: “República Dominicana centro del Caribe”; porque cuando a los dominicanos nos preguntan en otras tierras dónde queda la República Dominicana, cuando decimos que estamos en El Caribe, lo repiten con la certeza de que saben de lo que les estamos hablando. Da mucha pena cuando te preguntan fuera de aquí que donde está tu país y no lo puedes describir con facilidad. A mí me ayudó bastante, en un país europeo, con un ciudadano de Sudáfrica que coincidimos en un aeropuerto, especificarle que nuestro país estaba cerca de Cuba que es un país muy reconocido en todo el mundo. Me extrañaba el hecho de que no supiera dónde estábamos, pero así sucede también con otras naciones de las cuales no conocemos su ubicación.

A pesar de que en la actualidad se investiga si es un plagio o no lo de la Marca País 2020, entendemos que aparentemente se trata de dos productos distintos y que la persona que dice ser dueña del logotipo se ampara específicamente en la letra R de República Dominicana que por la forma se parece bastante a la del extranjero, pero si nos fijamos bien los colores que tiene el logotipo dominicano son el rojo y el azul, mientras el otro dibujo presenta una multiplicidad de colores como los que exhiben los seguidores de los grupos LGBT. Pero, los tribunales están ahí para debatir el caso. Conozco muy bien a algunos de los publicistas de la empresa Kraneo que es la parte dominicana que participó en la elaboración de la Marca País 2020 “República Dominicana, La República del Mundo” y estos han demostrado gran profesionalidad en cada uno de los productos que han realizado para diferentes empresas y que se anuncian al público, a través de los medios de comunicación y de las redes sociales.

Cabeza fría es lo que deben tener los que en estos momentos pasan por la prueba de escoger nuevamente la Marca País que nos representará a nivel global, independientemente del dinero que se tengan que gastar para lograrlo.